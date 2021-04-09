司機自殺「北斗不背鍋」 官媒這樣說…民眾都怒了

死者的貨車。（影片截圖）

河北一名貨車司機5日因不服車上配置的北斗系統掉線就被扣押車輛並罰款2000元（人民幣，下同）而自殺事件，引發關注。新華視點昨天對此發布評論稱「大貨司機自殺，這個鍋北斗不該背」，引發網民怒批「不知人間疾苦」，「還沒究責就先幫北斗甩鍋，難道要推給南極仙翁去背？」。

河北貨車司機金德強5日開車行經唐山市豐潤區超限檢查站時，因衛星定位裝置斷線，被處以扣車、罰款2000元。金德強不能接受這筆罰款，買了除草劑在超限檢查站辦公室走廊裡喝下，喝藥10分鐘無人聞問，17分鐘後被送醫搶救無效去世。金德強留下遺書稱，他希望用他的死喚醒領導對這件事情的重視。

51歲的金德強身後留下70多歲的老母親和3個孩子，孩子最小才15歲。家人後來查看了金德強的帳戶，發現只有6000元。超限站工作人員表示，金德強當時是在外面喝藥物，他們不知情。

根據中國 法規，道路運輸經營者使用衛星定位裝置出現故障不能保持在線的運輸車輛從事經營活動，拒不改正的處800元罰款。惡意人為干擾、屏蔽衛星定位裝置信號者處2000元以上5000元以下罰款。

金德強的自殺事件引發輿論關注，許多網民認為罰款「簡單粗暴」。官媒新華社旗下的新華視點昨天發布評論「大貨司機自殺，這個鍋北斗不該背」稱，此事令人心痛，但導致這場悲劇的鍋不該扣在北斗身上。「再精確的導航，也難以剎住利益的衝動；再嚴格的管理辦法，也難以消除簡單粗暴的作風」。

此評論一出，馬上有大批網民湧進新華視點微博 留言，怒批官媒及評論者「不知民間疾苦」。網民留言稱，現在的重點應是查清楚金德強自殺真相以及究責，怎麼反而先來幫北斗甩鍋了？有網民說「不懂得那種生無可戀的境況，就知道亂噴」。新華視點微博此評論底下2000多則留言一度被隱藏，無法觀看。

同樣是新華社旗下的新華每日電訊稍晚發表了一則評論稱，此案若存在「一刀切」式執法造成司機不堪承受的「負重罰」就該改進。這則評論稍微緩和了網民的怒氣並稱「這才比較像人話」。

大白新聞引述金德強自殺消息首發者、貨車維權專家王金伍表示，北斗掉線有三種原因，一是記錄儀質量差，一種是運營商的信號差。還有一種是不工作就沒有信號。掉線後司機有時候無法及時發現，所以現在這個領域罰款比較混亂。再加上這兩年運輸行業不景氣，司機對罰款有點承受不了。

金德強的哥哥說，弟弟的遺體已經火化，目前家裡被「照顧得不錯」。但家人還是希望能夠對弟弟的死給個說法。