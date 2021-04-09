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獄友扮司法黃牛 浙江男被詐數百萬還「賠了夫人」

中國新聞組／北京9日電
李男委託監獄管教民警遞交的控訴信。（取材自都市快報）
李男委託監獄管教民警遞交的控訴信。（取材自都市快報）

浙江省台州法庭日前宣判李姓男子因詐騙罪被判處有期徒刑12年6個月，並處罰金23萬元（人民幣，下同），被告席上的李男情緒十分激動高喊「這個案子的辦案人員不是收了我幾百萬元嗎？說好的無罪呢！」 庭後，他委託監獄管教民警遞交了一封控訴信，經有關部門調查，揭發李男的李姓獄友不僅以幫李男「疏通關係」 為藉口，騙取錢財，還騙李妻與自己發生關係。

李男委託監獄管教民警遞交的控訴信。（取材自都市快報）
李男委託監獄管教民警遞交的控訴信。（取材自都市快報）

光明網報導，2017年11月，李男因涉嫌網路詐騙被刑拘，關押在台州市黃岩區看守所，與李姓獄友在同一監室，二李在看守所相談甚歡，李男向李姓獄友說了不少自己的事，包括他和妻子間的隱私。

李姓獄友因為案情輕微，很快出所，之後他主動打電話給李妻，稱自己受李男所託，可為他的案子「疏通關係」。起先，人在深圳的李妻懷疑遇到了騙子。但當李姓獄友向她透露了李男先前告知的私事後，她相信了。此後，李姓獄友以給看守所民警「打點關係」，向李妻要了數萬元。

2017年12月，李姓獄友稱「給檢察院送錢，必須家屬到場」，李妻一聽，連夜坐飛機趕到黃岩。當晚，在一家賓館，李姓獄友告訴李妻：「想要輕判或者判緩刑，至少需要100萬元。」「 你沒有錢的話，要不給我做『小老婆』，可以折抵我幫你走關係的錢。」 李妻於是和李姓獄友發生了性關係。為了便於李姓獄友「走關係」，李妻將兩張銀行卡給了對方，又陸續交付10多萬元。

李男被詐了數百萬元人民幣。（取材自都市快報）
李男被詐了數百萬元人民幣。（取材自都市快報）

幾天後，李妻接到黃岩區公安分局的電話，表示檢察院對李男作出不予逮捕決定，李妻因為覺得自己對丈夫不忠，就讓李姓獄友獨自接李男出所，李姓獄友將李男安置妥當後謊稱，「 為了讓你出來，我墊付了40萬元給檢察院，還有10萬元給了看守所」。李姓獄友要李男歸還這50萬元，李男半信半疑，打電話給李妻核實，李妻表示認可，他轉了22萬元給李姓獄友。

2018年4 月，李姓獄友再次告訴李男：「你這個案子，如果要無罪，還要給20多個經辦民警送160萬元。抹去零頭，就轉100萬元給我吧。」

李男答應給李姓獄友一筆定金，剩下的錢等拿到結案通知書後再給。期間，李男悄悄錄了音。

2018年8月，黃岩區法院最終以詐騙罪判決李姓獄友有期徒刑10年6個月，並處罰金17萬元，向被害人退賠違法所得。李姓獄友不服提起上訴，近日台州中院維持了原判。

詐騙 公安 監獄

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