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男喊有炸彈 國航起飛半小時返航 乘客驚：滿腦空難場景

中國新聞組／北京9日電
CA8228航班7日晚至8日清晨的相關數據圖。(取材自航旅縱橫)
CA8228航班7日晚至8日清晨的相關數據圖。(取材自航旅縱橫)

中國國際航空CA8228航班7日晚間在執飛廈門—武漢航程時，有乘客在機艙中大喊「有炸彈」，隨後航班緊急返航廈門。警方到場排查後，未發現異常情況，遂將涉事人員帶走做進一步調查。

上游新聞報導，7日晚上CA8228航班從廈門起飛後，機上乘客聽到有男子三次大喊「有炸彈」，隨後機上人員進行緊急處置。多名乘客表示，大約半小時後飛機緊急返航，飛機落地後被警車、消防車包圍。8日凌晨近5時，該航班重飛抵武漢。

廈門市公安局證實確實接到了上述警情，經過排查未在飛機上發現爆炸物，警方已將涉事乘客帶回進一步調查。

資料顯示，上述執飛機型為空客A320。航空網站飛行軌跡顯示，該飛機返航前飛行高度超過6000米，在廈門附近繞了一圈後落地。

紅星新聞報導，涉事航班旅客如女士回憶，飛機起飛十幾分鐘後，一名男子喊了三次「飛機上有炸彈」，「當時滿腦子都是空難電影的場景，我默默開始複習游泳姿勢，旁邊有個小姐姐都摸好了救生衣。」

不過，男子很快被機長和空警安撫下來。「飛機落地廈門高崎機場後，看到地面都是警車、消防車、急救車。」

武漢 公安 中國

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