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做B超時遭猥褻 浙江女控男醫 院方：雖違規但合規

中國新聞組╱北京8日電
一名女子連續發文，稱在做B超檢查時遭到男醫猥褻。(取材自微博)
一名女子連續發文，稱在做B超檢查時遭到男醫猥褻。(取材自微博)

一名女子稱在浙江新華醫院掛急診號做陰部B超檢查時，遭男醫生猥褻，隨即報案，但是涉事醫師否認，警方也未予立案；醫院回應，啟動內部調查，涉事醫師已停職，「雖有違規行為，但操作流程符合規範」。

上游新聞報導，該女子在博文中稱，3月31日晚上8點左右到醫院掛急診，B超科排班醫師為張姓醫師，做陰部B超檢查時，醫師先是用手碰她臀部，再觸碰她的隱私部位，然後她遭遇手指插入陰道的猥褻行為。女子認為這非醫療必要，因此檢查結束後就向警方報案。

警方雕院蒐證，並帶張醫到派出所做筆錄。後經調查，不符合猥褻的立案標準，故不予立案。

根據派出所及醫院的調解視頻，涉事醫師承認部分檢查部位看不清，要求女子調整姿勢，過程中無意碰到了女子臀部，但否認觸碰到隱私部位。院方也表示，這是醫療操作中的必要接觸。

但報案女子稱，張醫是從業多年的B超科醫師，非臨床新人，觸碰隱私行為明顯已超出醫療手法。她還質疑張醫是「慣犯」，利用患者和醫師信息不對稱，利用職務之便猥褻女病人。希望吊銷張醫行醫資格或開除。

醫院內部調查後說明，根據規定，做陰部B超檢查時，需有女性醫護人員在場，當天張醫確實沒有按照規定執行。因此停職接受調查；但是醫院強調，張醫的檢查流程和操作，完全符合規範。

據報導，浙江省新華醫院成立於1960年，是一所集醫療、教學、科研、預防、康復、保健功能為一體的三級甲等中西醫結合醫院，也是浙江中醫藥大學附屬第二醫院。

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