13歲女70萬約稿 家長怒了畫師退款 話題吸近6億次點閱

13歲女孩約稿的畫中，最貴的一張稿子來自畫手白琴，價值為7萬元人民幣。（取材自微博）

一名13歲女孩「芙芙」花了人民幣70萬元（約10.7萬美元），瞞著家裡找畫師約稿，家長發現後要求畫師退款。此事曝光後迅速衝上微博 熱搜，引發大批圈內圈外的網民圍觀。據悉，微博「13歲女孩花70萬約稿」話題已超過5.6億次點閱。

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東方網報導，約稿指的是約稿方與畫師進行的一種交易，即約稿方將自己的要求告訴畫師，並支付相應的價格，畫師則將按約稿方的要求畫出作品。然而，小女孩約稿花了70萬，這巨大的金額讓網民們直接「炸」了：到底約了什麼「人間哪得幾回聞」的神仙畫稿，需要70萬？

報導指出，根據微博網民原始投稿顯示，70萬的價格並非只是約了其中一張稿子，而是好幾張稿，時間跨度有數月之久。其中，最貴的一張稿子來自畫師@白琴，價值為7萬元人民幣。

「芙芙」的母親在發現女兒花了70萬約稿之後，查詢了轉帳紀錄，立即與包括@白琴在內的八位畫師取得了聯繫，表示自己的女兒是「未成年人」，要求畫師進行退款。

報導稱，畫師@白琴在微博上梳理、公布事發全部過程，並表示自己已經退款6萬元，說明「直到芙芙的媽媽來找自己，才知道芙芙是未成年人」。對於這件事，畫師@白琴表示：「在芙芙母親聯繫她之前，她一直相信芙芙的社交信息，即芙芙是成年人；自己拒絕過芙芙約稿的請求，但芙芙堅持約稿，她最後才同意的。7萬的價格是由芙芙主動提出。」

近日，畫師@白琴再次發微博表示，芙芙自稱成年人，多次自帶價格前來找她約稿，「我只是一個普通人從沒有人以這麼高價格約我，沒有嚴格去和對方簽署對應合同就接下了這個稿件，對此我感到十分抱歉」。據悉，芙芙經常在「圈內」大額消費，小有名氣。

畫師的聲明一出，吃瓜網民們頓時分成了兩派。一些人對@白琴表示同情，但也有很多網民並不買帳，質疑「7萬一幅畫，真的合理嗎？」但也有網民覺得，繪畫圈的約稿價格就是被人「炒」上去的，有許多熱門畫師不但要價高昂，甚至還需要「排單」。但終究是「一個願打一個願挨」，到底「值不值」不應由圈外人來評判。