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日照13歲女拍視頻 自述被強姦 稱家人收10萬「息事」

中國新聞組╱北京8日電
女孩發視頻稱曾被人強姦。(視頻截圖)
女孩發視頻稱曾被人強姦。(視頻截圖)

山東日照「一名13歲女生自述遭強姦」的視頻在網路上流傳。安姓當事女生表示，視頻內容屬實，她已經輟學，住在「乾姐姐」盧女士家中。安父則稱此前曾有人拿了10萬給安爺爺，「對方說事情有誤會，要息事寧人」，但他不知道給錢的人是誰。

影音來源：YouTube

新京報報導，安女稱已在「乾姐姐」的陪同下前往當地派出所報案，目前日照市東港分局刑警大隊已受理該案。

網上流傳的視頻中，一名年輕女孩跪在地上，舉著寫有身分信息及電話的紙板，自述稱：「3月25日（我）被某某某邀請去吃飯，強迫我喝酒，強迫我與一名40歲左右的男人發生性關係，又恐嚇我和我的家人，不讓我們聲張這件事。因為不同意私了，我受到家裡人暴打」。

安女回憶稱，3月25日，一位關係較好的女同學邀請她一起吃飯，並告訴她同行的還有一對情侶，「關係還不錯，我也就沒什麼戒心。同意後卻發現同行的還有一位大哥，於是拒絕了飯局。」

安女稱，當日23時許，自己被同學從家裡「騙」到小區樓下，當時外面停著兩輛車，她被強行拉上一輛白色轎車上，並被搶走了手機。爭執中，對方一行人提出要一起吃飯喝酒，隨後她被帶到當地一條美食街強行灌酒，並被被一名40歲左右的男子帶到當地一處公寓，並發生了性關係。安女表示，潘姓中間人事後威脅她必須對這件事件保密。

盧女士表示，目前不清楚當晚與女孩發生關係的男子身分，女孩被性侵後，其父收了中間人20萬元。安父跟女兒說，拿到20萬和解金後，就私了這件事。但女孩不同意，還遭到家人的毆打，她身上還留有抓痕和咬痕。 」

對於盧女士的說法，安父否認，自己與妻子離婚後，女兒一直是爺爺奶奶照顧，「跟著社會上的人學壞了，非常叛逆」。安父也質疑盧女士是想利用女兒進行敲詐。

此外，安先生還表示，確實曾有人拿了10萬給安爺爺，「對方說事情有誤會，要息事寧人」。但他並不知道給錢的人是誰，目前這10萬元也沒有花。對於女兒在網上發視頻一事，安父又氣又惱，「她年紀小，怕是被社會上的人帶壞了」。

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