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女博主愛上「男演員」 閃婚後才知老公是「渣男」

中國新聞組／北京8日電
王女說，她和楊男同居期間，兩人所有的生活開銷都由她支付。四個月裡，她共開銷了30多萬元人民幣。（取材自看看新聞）
王女說，她和楊男同居期間，兩人所有的生活開銷都由她支付。四個月裡，她共開銷了30多萬元人民幣。（取材自看看新聞）

上海一名30歲的王姓女子，是個小有名氣的博主，去年春節期間通過某社交平台認識了自稱是演員的楊姓男子，經過短暫接觸，雙方一見如故，沒想到閃婚後竟是噩夢連連。

看看新聞報導，上海的王女是名90後，長相和身材均不錯，衣著很時髦，也是個小有名氣的博主，在網路兩個知名社交媒體上，粉絲數分別有16萬和33萬。

2020年1月，王女在春節期間通過某社交平台認識了吉林楊姓男子，楊男自稱是名演員，跟王女年紀相仿，長相雖然普通，「但看著還算舒服」。

經過短暫接觸，雙方一見如故。很快，楊男拎著行李箱來到上海找王女，口口聲聲稱為了能來見王女，和兩個劇組解約，賠了一大筆違約金。這樣的「義無反顧」深深打動了王女。隨後，兩人開始同居，期間所有的生活開銷都由王女支付。四個月裡，她共花了30多萬元（人民幣，下同，約4.6萬美元）。

沒想到兩人同居後，楊男一改往日的溫柔體貼，經常懷疑女友出軌，常因一點瑣事朝王女大發雷霆，去年5月，兩人又大吵了一架，王女竟衝動地提出「可以結婚」來證明自己的清白。但楊男竟回答「但凡有點腦子，都不會結婚。」

王女說，同居後楊男一改往日的溫柔體貼，常因一點瑣事朝她大發雷霆。（取材自看看新聞...
王女說，同居後楊男一改往日的溫柔體貼，常因一點瑣事朝她大發雷霆。（取材自看看新聞）

就在兩人當年5月結婚後的第十天，楊男就以想要創業為由向王女索要10萬元。此後，一名霍姓女子找到了王女，聲稱楊男是她的男友，她不僅被騙了20多萬元，還為楊男打掉了一個孩子，並且患上了嚴重的抑鬱症。

原來，楊男在與王女結婚的同時，竟和多名女性保持著情侶關係。更令人難以置信的是，在和王女結婚登記的當天，楊男請王女家人吃飯的錢，都是從別的女性那裡騙來的。

王女這才發現，自己的丈夫是一個徹頭徹尾的渣男，無非是看中了她的經濟實力才結婚，可以一直「有錢花」。

去年6月，王女和霍女被拉入一個微信群，群裡的十幾名女性都聲稱曾被楊男騙過錢財。王女也試圖勸說大家蒐集證據，將楊男繩之以法，但最終選擇報案的，僅有王女、霍小姐和來自廣州的姜小姐。

王小姐曾向楊男提出「可以結婚」，證明自己對待感情是認真的。但楊某竟回答「但凡有點...
王小姐曾向楊男提出「可以結婚」，證明自己對待感情是認真的。但楊某竟回答「但凡有點腦子，都不會結婚。」（取材自看看新聞）

楊男今年27歲，來自吉林。被抓後，他竟面對鏡頭說道：「我從被抓進來到現在已經有半年多了。我每天晚上睡覺之前，我都問我自己，是不是真的想要騙他們的錢、不打算還他們的錢，想怎麼樣怎麼樣，我從來都沒有過……。」

經查，楊男五年來騙取十多名被害人百餘萬錢財。目前，這起詐騙案正在審查起訴階段，等待楊男的將是三到十年不等的有期徒刑。

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