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南大碎屍案家屬告校方9天後撤銷 「今後還要生活…」

中國新聞組／北京7日電
南大碎屍案死者家屬本欲控告校方。圖為刁愛青的姊姊(右)與律師。（取材自微博）
南大碎屍案死者家屬本欲控告校方。圖為刁愛青的姊姊(右)與律師。（取材自微博）

25年前發生在南京大學的碎屍案，兇手至今仍然成謎。受害者刁愛青的家屬上月底到南京法院，就刁愛青遇害一事起訴南京大學，要求校方承擔民事責任。不過6日刁愛青的姊姊宣布撤訴，案件依然懸而未解。

來源：YouTube

香港01報導，刁愛青姊姊3月29日前往南京市人民法院，就妹妹遇害一事起訴南京大學，並提交相關起訴材料。代理律師周兆成表示，他們的訴求是要求南京大學對「刁愛青兇殺案件」承擔死亡賠償金、喪葬費、精神損害賠償金等民事責任，合計162萬元人民幣（約24.7萬美元）。

不過近日刁愛青姊姊表示，近日陸續有南京大學工作人員和親朋來到家中，詢問是否能撤訴；在與本地領導溝通後，家屬填寫撤訴申請書，「我們今後還要生活，孩子還在讀書，一些家人親戚也在勸我們，考慮了種種因素後，我們決定撤銷起訴。」

「南京大學碎屍案」又稱南京「1．19」碎屍案，南京大學成人教育學院一年級女學生被害人刁愛青，在1996年1月19日在校遭殺害。兇手為毀屍滅跡，將刁愛青屍體加熱至熟，並切割成2000片以上。

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