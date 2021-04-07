100公斤河南小伙工作OK 2年來卻每月被扣薪…

王先生公司突然下發通知，要求男女員工體型不得超標。（視頻截圖）

河南鄭州的一位王先生兩年時間內被公司扣了1萬多人民幣（下同，約1526美元）工資，每個月被扣了500元（76美元）。但他並非工作表現不好，僅僅是因為「體重超標」而被罰。

瀟湘晨報報導，河南鄭州的王先生是鄭州盛基物業管理公司的秩序主管，一直以自己「高大壯」為傲。但在2019年10月，公司突然下發通知，要求男女員工體型不得超標，其中男性標準是身高減去105，超出或低於標準體重10%即為不合格。

王先生的體重需達到75公斤才算合格，但他現在有100公斤，因此每個月公司都要扣他500元，從2019年11月至今已扣款超過1萬元。

根據王先生提供他與公司人事部經理的對話，王先生問：「體重超標的錢是不是一直這樣扣下去了？」人事部經理問：「體重恢復了嗎？」王先生回答沒有恢復，人事部經理說：「沒有恢復正常是要扣錢的。」

據報導，當被問到員工體重和應拿薪資有何關聯時，人事經理回答：「沒有特別關聯。」並反覆否認曾說過「沒有恢復正常要扣錢」。

此事引發網友激烈討論，有網友認為該公司的做法十分奇葩；也有一部分網友認為，公司下發該通知的出發點是為了員工身體著想。目前，該公司工作人員稱內部會開會討論，整改不恰當的規定，之後會和當事人協商處理。