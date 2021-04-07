貨車司機被扣車、罰款2000 悲憤服毒自殺…

司機被處罰後服毒身亡。 （視頻截圖）

近日有卡車司機自媒體號發布文章稱，河北貨車司機金德強在超限檢查站因北斗定位掉線被處以扣車、罰款2000元人民幣（下同，約305美元）；因不能接受罰款，金德強服農藥自殺不治。他在遺書中說：「我一個司機怎麼會知道（定位掉線）？」金德強說，幹運輸10年沒有掙到多少錢，反而落下一身病，希望用自己的死「喚醒領導對這個事情的重視」。

澎湃新聞報導，金德強的哥哥說，金德強在4月5日駕車拉貨途經豐潤區超限檢查站時，經檢查車輛未超磅，但檢測 出北斗定位掉線，被處以扣車、罰款2000元。

哥哥解釋：「這個定位系統平時主要是檢測有沒有疲勞駕駛，如果檢測到疲勞駕駛，會進行提醒，但沒有的話，就不會有任何提示，平時很難注意到它掉線了。」

唐山市豐潤區超限檢查站。（視頻截圖）

金德強不能接受此罰款，便到附近買了一瓶「除草劑」，在超限檢查站辦公室走廊裡喝下藥物，17分鐘後被送往醫院救治，因搶救無效去世。事後，他從一個老鄉處得知，金德強喝藥後在一個跑車群發布視頻稱，「你看我喝了藥，10分鐘了沒有人管沒有人問。」

金德強也在群裡留下遺書，表示從事運輸業10年，沒有掙到錢，反而落下了一身病，「面對這樣的身體也得堅持工作」，希望用自己的死喚醒領導的重視。

哥哥透露，金德強今年51歲，患有糖尿病 、心臟病 等多種疾病，家裡有一位70歲的年邁母親，3個孩子。平常以開貨車拉貨掙錢維持生計，家庭經濟條件不好。金德強去世後，一家人查看了他的帳戶，發現只有6000元。