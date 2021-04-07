遊客私挖竹筍遭索賠10萬元？村民：賠1500元遠遠不夠

張姓村民展示，被挖的楠竹竹筍有的約有1米多高。(取材自華西都市報)

一則關於「遊客私自挖筍被村民要求高價賠償」的視頻近日在網上熱傳。視頻中，雙方圍繞「十根筍子賣十萬元」（人民幣，下同）爭論。在當地政府的協調下，最終由旅行團賠償村民1500元。

華西都市報報導，事發地點為成都市蒲江縣成佳鎮；一個戶外旅行團4日前往成佳鎮採茶途中，遊客看到竹林裡有竹筍，沒有經過村民允許就採挖，引發爭執。

張姓村民表示，接到鄰居電話後才知道自家竹筍被挖了，而他主要經濟來源依靠種植茶葉和竹子。

「竹林離遊客步道 大約有400米，中間全是小路，下雨後很滑，遊客是怎麼過去的？」對此，張姓村民心生疑惑，「有的竹筍都一米多高了，挖了也不能吃了。」

張姓村民表示，他種植楠竹20年左右了，「楠竹的經濟價值高於食用價值，所以更多是用來建房子。」看著自家的竹筍被毀壞，他決定報警，卻被戶外旅行團領隊攔了下來。「他說按市場價賠償就行了，不報警。但我想了一下，還是要報警。」

對於網上傳言「遊客挖筍十根被要價10萬元」，張姓村民說，發生糾紛後，旅行社態度強硬，表示「不就是賠償嗎？錢不是問題！」更讓他心裡不舒服的是，溝通過程中，戶外旅行團的工作人員還罵人，甚至想動手，被圍觀村民攔了下來。「氣急之下，我就向旅行社工作人員說，這片竹林價值10萬元，你賠我嘛！並非網絡傳言的『遊客挖筍十根被要價10萬元』。」

報導指出，當地官方隨後發布調查結果，稱經派出所和鎮村幹部現場查看，約1.5畝竹筍受損。

對於1500元的賠償，張姓認為遠遠不夠。「遊客挖的楠竹竹筍，本來是打算用來建房的，現在完全沒有價值了。」張姓村民表示，自家總共種了2.3畝楠竹，被損壞的楠竹竹筍，經濟價值超過萬元。竹筍被損壞後，影響的不僅是當年的收入。「這片竹林要完全恢復正常生長，前後需要3年時間。」

他將尋求法律幫助以討回公道。