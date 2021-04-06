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「砍價免費拿」始終差0.09％？拼多多被告詐欺

中國新聞組／北京6日電
劉宇航參與了另外幾款產品的砍價活動同樣顯示其「砍價進度第一名」。（取材自紅星新聞）
劉宇航參與了另外幾款產品的砍價活動同樣顯示其「砍價進度第一名」。（取材自紅星新聞）

上海一位律師劉宇航參加電商平台拼多多的促銷活動「砍價免費拿」，頁面上彈出「你砍價進度第一名，將最先砍成」「手氣最佳」等字樣，讓劉宇航拚命邀請多位好友砍價，但始終差「0.09%」可免費拿。之後他又試了多次，仍是如此。劉宇航一氣之下將拼多多告上法院，批它涉嫌違背誠實信用原則，形同欺詐。

上海長寧區法院已對相關起訴材料進行審查。（取材自紅星新聞）
上海長寧區法院已對相關起訴材料進行審查。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，他透過拼多多「砍價免費拿」挑選了一款手機進行砍價，按照頁面提示獲取了「超級免單卡」，頁面顯示劉宇航的砍價已超越絕大多數用戶，只剩1.0%即可免費拿。他按照提示觀看明星視頻領取福利，領取之後頁面顯示他已砍99.1%，獲得第一名，並有「你砍價進度第一名，將最先砍成」「免費拿僅差百分之00.9」「預計再邀請二人，直接免費拿」等字樣。

劉宇航以為自己的運氣好到萬中無一，只需要邀請幾個好友，就可以直接免費獲得全新的手機。表示他花了大量時間邀請多位好友幫忙砍價，完成了多個任務，還花費了9.9元購買了拼多多APP內的「加速禮包」服務，但砍價頁面與之前沒有變化。

曹先生稱，在砍價至只差0.01元後，邀請多人助力仍未能成功。（取材自紅星新聞）
曹先生稱，在砍價至只差0.01元後，邀請多人助力仍未能成功。（取材自紅星新聞）

劉宇航又點擊參與了另外幾款產品的砍價活動，重複了此前買手機的相同砍價操作，也是沒有成果。

他一氣之下將拼多多運營方上海尋夢信息技術有限公司（下稱「尋夢公司」）告上法院，劉宇航認為，拼多多在提供網絡服務時，涉嫌違背誠實信用原則，使用虛假數據，隱瞞規則，利用人性的弱點讓消費者完成拼多多設置的各種任務和購買付費服務，只為增加其APP活躍數和收入，已構成欺詐且嚴重影響社會風氣。

劉宇航參加拼多多「砍價免費拿」活動頁面。（取材自紅星新聞）
劉宇航參加拼多多「砍價免費拿」活動頁面。（取材自紅星新聞）

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