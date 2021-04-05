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大鬥法…杭州租客這招 害房東慘賠70萬

中國新聞組／杭州5日電
庭審現場。（取材自錢江晚報）
庭審現場。（取材自錢江晚報）

浙江杭州一對房東租客對租期的理解出現巨大分歧，雙方最終鬧上了法庭。由於房東已將房子出售且已過戶，如不能在期限之前交房的話，就得向買家賠付69.9萬元（人民幣，下同，約10萬美元）違約金。租客則堅持半年續租協議有效，不願搬走，雙方陷入僵持。

錢江晚報報導，2020年10月12日，租客向房東提出了續租半年的意願，即租到2021年7月11日，房東也表示同意。2021年1月5日，房東告知租客不打算續租，要不住到1月底或者年底（春節前）。租客表示之前說好的續租半年現在突然出現變化，需要時間準備。

2021年1月13日，房東要求租客續交房租，並收下租客轉帳支付的三個月租金1萬5900元（約2421美元）。幾天後，房東希望租客盡快搬走，於是退回房租，並告知租客最晚可以住到2月底，否則要產生巨額賠償金。

最後，在多次協商未果有的情況下，房東擔心租客不能趕在4月15日之前搬走，遂將租客起訴到法院。

庭審中，房東主張租期2021年2月28日結束，而租客則主張租期2021年7月11日結束。法院認為，租客一次性支付了三個月的房租，房東也沒有在合理期限內提出異議，故租客有權租住到2021年4月11日。

這個結果對房東來講是可接受的，只要租客在4月15日前搬走，房東就不用付違約金，所以他爽快地簽收了判決書。沒想到租客不願意簽，執意要依法上訴。房東無奈地說，如果被處罰違約金，他只能再打一場官司，要求租客來承擔這筆損失，「到了這一步，我也實在沒辦法了，總不能逼著我去強行驅趕租客吧？」

杭州市西湖區人民法院。（取材自錢江晚報）
杭州市西湖區人民法院。（取材自錢江晚報）

租客 房東 租金

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