六四紀念表「賣家遭威脅」英拍賣行撤下

手表上刻有「89.6平息暴亂紀念」的字樣。 (取材自Fellows官網)

英國近期有拍賣 行公布對一塊1989年「六四 事件」後部隊士兵獲贈發的手表進行拍賣，在賣家受到威脅後撤下該拍品。

BBC報導，拍賣行斐樂絲(Fellows)發布的照片顯示，這塊不鏽鋼手鏈腕表的表盤上方有天安門城樓圖像和「BEIJING」字樣，下方印有頭戴鋼盔的解放軍士兵及寫有「89.6.平息暴亂紀念」，背面刻有「中國共產黨北京 市委員會．北京市人民政府贈」。斐樂絲表示，賣家收到來自社交媒體的威脅，擔心自身安全。

據報導，總部位於英國伯明罕的斐樂絲認為該物品具有「國際（公共）利益」，由中共北京市委和北京市政府贈予一名中國人民解放軍士兵。

「在委託拍賣這件物品的過程中，我們的團隊進行了大量研究核實其來源，」發言人說，「據我們所知，賣家與解放軍無關，也與中國政府無關。」

關於1989年中共在北京天安門血腥鎮壓民主學生的「六四事件」中的死亡人數至今眾說紛紜。

該拍賣行表示這塊手表涉及「國際（公共）利益」，是對「六四「事件」的提醒。「過去我們曾出售過全球衝突各方的戰爭勳章，紀念查理一世弒君的戒指，以及從戰俘身上獲得的手表，」一位發言人說，「我們沒有立場評論過去的事件。對我們來說，重要的是以尊重和公正的方式聚光和報導歷史事件。」