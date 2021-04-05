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中國兵工集團前書記尹家緒違紀被查 軍企落馬第二人

中國新聞組／北京5日電
中國兵器工業集團有限公司前黨組書記、董事長尹家緒。（取材自觀察者網）
中國兵器工業集團有限公司前黨組書記、董事長尹家緒。（取材自觀察者網）

中共中央紀委國家監委網站4日通報，中國兵器工業集團有限公司前黨組書記、董事長尹家緒涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查，成為第二名落馬的軍工「老虎」。因兵工集團業務涉及坦克、反導等主戰裝備研產，使此案引發關注。

這項通報沒有說明尹家緒被查的具體原因，但有傳言說，可能涉及他掌管長安集團時的行為。尹家緒曾在中國兵器裝備集團公司的下屬企業長安汽車集團公司當領導，前後工作12年裡，有 近6年擔任長安汽車董事長。

聯合早報報導則指出，中央第七巡視組2015年專項巡視時，曾發現中國兵工集團紀律觀念淡薄、有的領導人以權謀私等問題，當時尹家緒曾說要堅決完成巡視整改任務。

根據兵工集團官網簡介，特大型央企兵工集團是中國「各大軍工集團中唯一一家面向陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊以及武警公安提供武器裝備和技術保障服務的企業集團」，業務涉及坦克裝甲車、防空反導等研製、生產以及彈藥供應。

公開資料顯示，尹家緒1956年生，20歲時進入重慶渝州齒輪廠當工人。2002年1月出任中國兵器裝備集團公司副總、黨組成員，之後升任副總、黨組副書記。2010年7月調任中國兵器工業集團公司出任黨組書記、副總經理，2013年升任黨組書記、董事長。

中國汽車報曾報導，尹家緒本可在這個崗位做到65周歲退休，但他在2018年稱自己主動給領導寫信，要求提前退休，原因是希望把中國兵器工業事業接力棒能好好傳下去。

尹家緒是繼2020年被查的中國國產航母「山東」艦研製總指揮胡問鳴之後，又一落馬的兵工集團前書記。北京青年報報導，胡問鳴於2020年接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，今年2月被上海檢察機關提起公訴。起訴指控顯示，除了在兵器工業集團，胡問鳴在自己工作過的其他單位都涉嫌受賄和國有公司人員濫用職權。

北京青年報報導，尹家緒在擔任兵工集團董事長、黨組書記期間，曾連續多年在2至4月的春天發表「春天」系列文章，包括「兵器的春天」、「春天的召喚」、「耕耘在春天」等。

如今，愛在春天發文的董事長在春天落馬了。有網民嘲諷，這似乎可以再寫上一篇「落馬的春天」。

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