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趙紫陽家人打包 將搬離故居 港媒：當局口頭下收房令

記者賴錦宏／北京5日電
中共前總書記趙紫陽兒子趙二軍、女兒王雁南等家屬及友人帶著鮮花，於清明節赴趙紫陽的墓地拜祭。（取材自香港電台視像新聞臉書）
中共前總書記趙紫陽兒子趙二軍、女兒王雁南等家屬及友人帶著鮮花，於清明節赴趙紫陽的墓地拜祭。（取材自香港電台視像新聞臉書）

已故中共前總書記趙紫陽的家人正打包、將搬離北京富強胡同6號院，意味這座四合院的「趙紫陽時代」正式落幕。以往每年六四事件紀念日及趙紫陽冥誕、忌日及清明等重要日子都會迎來大批悼念者，場面將一去不復返。中國獨立記者高瑜稱，趙紫陽家人近日正在打包及裝箱家中物品，準備搬家。

影音來源：YouTube

據香港明報，在中共建政後，包括中共前總書記胡耀邦等政要曾入住北京富強胡同6號院，其中以趙紫陽最為著名。六四事件後，趙紫陽被軟禁直到2005年逝世，其骨灰一直存放在舊居，直到2019年10月18日才與亡妻梁伯琪合葬在北京昌平區的民間公墓天壽園。

趙紫陽落葬後，根據中共關於已故領導人住房管理的相關規定，由其子女居住的富強胡同6號院公房將由中共中央辦公廳收回。

根據香港電台報導，中共中央辦公廳是在2020年派員口頭通知，要求趙家人搬出位在富強胡同6號的趙紫陽故居，沒有出示正式文件。

高瑜接受港台專問時提及，每逢趙紫陽忌日、冥壽和骨灰下葬日等敏感日子，當局要封閉墓地，「亦要處理故居這個禁地」。高瑜透露趙紫陽女兒王雁南近日正收拾故居物品。 

根據報導，四合院型式的趙紫陽故居，目前是由趙紫陽的女兒王雁南一家人居住，搬遷事宜則將由王雁南處理，預料他們應會被分配到他處居住，但地點不詳。

另據香港電台報導，已故中共總書記趙紫陽的兒子趙二軍及女兒王雁南等家屬，趁著清明節到北京昌平區的墓地拜祭。

早上10時許，近10名家屬及友人帶同鮮花前往墓地。趙紫陽墓地一帶有人把守，不讓人進入。

1989年的「六四事件」中，時任中共總書記趙紫陽因公開表示同情學生和反對武力鎮壓，而招致鄧小平、陳雲、李先念和李鵬等人的不滿，被免去黨內外一切領導職務，僅保留黨籍，最終在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。

高瑜透過推特表示，這座不大的、油漆斑駁的四合院（趙紫陽故居），自1989年下半年起「無疑是最惹人關注的院落」。她曾與友人在2018年1月17日趙紫陽忌日前往祭奠。2019年起，趙家人在趙紫陽忌日、冥誕、下葬日及清明節「都出不了門了」。

高瑜說，趙紫陽一家使用了32年的各個房間都在裝箱打包，「這是這個院落最後一個清明」？

中共前總書記趙紫陽生前居住的北京富強胡同6號院，高瑜透露，趙紫陽家人已經開始進行...
中共前總書記趙紫陽生前居住的北京富強胡同6號院，高瑜透露，趙紫陽家人已經開始進行裝箱、打包。（取材自高瑜推特照片）

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