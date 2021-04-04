我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看 身邊有另一人

中韓外長會談 韓方支持中方舉辦北京冬奧

河南27歲小伙討債 遭大媽摟抱撕扯喊強姦

中國新聞組／北京4日電
汪先生說，上門向大媽要帳竟被對方反鎖還說自己要強姦她，他27年來從沒這麼委屈過。（視頻截圖）
汪先生說，上門向大媽要帳竟被對方反鎖還說自己要強姦她，他27年來從沒這麼委屈過。（視頻截圖）

一段視頻近日在網上引起熱議，河南一名27歲男子上門要帳，卻被50多歲的大媽反鎖屋內，還被指要強姦她。

瀟湘晨報報導，家住河南駐馬店西平縣的汪先生表示，「人生20多年從來沒這麼委屈，大媽從後面抱我，我強掙脫把窗子打開要翻出去，她制止不讓我出去，她拉著我的衣服口袋還拉壞了。」汪先生稱自己非常的窩囊非常難以接受。

據之前媒體報導，汪先生家經營一間飼料店，從2019年9月開始，這位大媽累計拖欠他家2萬7000元人民幣（約4112美元）飼料款，多次催收，但一直沒有兌現，就這麼賴著。

最近，汪先生的父母身體不好，急需用錢看病。當天汪先生再次來到大媽家追討欠款，誰知大媽竟然直接耍潑賴帳。大媽將汪先生誆進屋內後，就把他反鎖在屋裡，然後從後面抱住汪先生的腰，威脅說要告汪先生強姦她，並大聲呼救，鄰居們都跑過來敲門圍觀。

汪先生懵了，拚命把屋裡的窗子打開，想要跳窗逃走，卻被大媽拉住上衣，連上衣口袋都給拉破了。無奈之下，汪先生只好報警，直到警察到場，汪先生才逃出來，早已是滿身冷汗濕透。

事後，汪先生覺得特別很窩囊，特別羞辱，自己是一個行正影端的大小伙，竟然被一個大媽摟抱撕扯侮辱，他的心裡實在難以接受。

於是，汪先生一再強烈表態，要求警察勒令大媽要在公開場合向他鄭重道歉，並及時歸還所欠的2萬7000元欠款。

網民評論：「傷害不大，侮辱性極強」，「男孩子出門一定要保護自己」，「小伙得受多大的打擊」，「就這種人，直接用法律嚴懲她」，「差點毀掉了小伙的一世清白」。

汪先生稱自己被大媽反鎖屋內。（視頻截圖）
汪先生稱自己被大媽反鎖屋內。（視頻截圖）
汪先生出示大媽欠他家飼料錢一直沒給的欠條。（視頻截圖）
汪先生出示大媽欠他家飼料錢一直沒給的欠條。（視頻截圖）

警察

上一則

中國推新疆歌舞片 官媒稱靈感來自La La Land

下一則

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

延伸閱讀

破壞選舉、剋扣低收…河南村霸叫囂要統治100年

破壞選舉、剋扣低收…河南村霸叫囂要統治100年
中國河南10歲童得怪病 一出村就昏睡…醫師：可能是癔症

中國河南10歲童得怪病 一出村就昏睡…醫師：可能是癔症
長沙小伙求職上廁所遇爆炸 救護車上仍掛念：房貸沒還清

長沙小伙求職上廁所遇爆炸 救護車上仍掛念：房貸沒還清
號召孩子們捐壓歲錢 河南林州挨批「割韭菜」不分大小

號召孩子們捐壓歲錢 河南林州挨批「割韭菜」不分大小

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書
雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊
這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀