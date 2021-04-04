河南27歲小伙討債 遭大媽摟抱撕扯喊強姦

汪先生說，上門向大媽要帳竟被對方反鎖還說自己要強姦她，他27年來從沒這麼委屈過。（視頻截圖）

一段視頻近日在網上引起熱議，河南一名27歲男子上門要帳，卻被50多歲的大媽反鎖屋內，還被指要強姦她。

瀟湘晨報報導，家住河南駐馬店西平縣的汪先生表示，「人生20多年從來沒這麼委屈，大媽從後面抱我，我強掙脫把窗子打開要翻出去，她制止不讓我出去，她拉著我的衣服口袋還拉壞了。」汪先生稱自己非常的窩囊非常難以接受。

據之前媒體報導，汪先生家經營一間飼料店，從2019年9月開始，這位大媽累計拖欠他家2萬7000元人民幣（約4112美元）飼料款，多次催收，但一直沒有兌現，就這麼賴著。

最近，汪先生的父母身體不好，急需用錢看病。當天汪先生再次來到大媽家追討欠款，誰知大媽竟然直接耍潑賴帳。大媽將汪先生誆進屋內後，就把他反鎖在屋裡，然後從後面抱住汪先生的腰，威脅說要告汪先生強姦她，並大聲呼救，鄰居們都跑過來敲門圍觀。

汪先生懵了，拚命把屋裡的窗子打開，想要跳窗逃走，卻被大媽拉住上衣，連上衣口袋都給拉破了。無奈之下，汪先生只好報警，直到警察 到場，汪先生才逃出來，早已是滿身冷汗濕透。

事後，汪先生覺得特別很窩囊，特別羞辱，自己是一個行正影端的大小伙，竟然被一個大媽摟抱撕扯侮辱，他的心裡實在難以接受。

於是，汪先生一再強烈表態，要求警察勒令大媽要在公開場合向他鄭重道歉，並及時歸還所欠的2萬7000元欠款。

網民評論：「傷害不大，侮辱性極強」，「男孩子出門一定要保護自己」，「小伙得受多大的打擊」，「就這種人，直接用法律嚴懲她」，「差點毀掉了小伙的一世清白」。