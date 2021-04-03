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哈爾濱重病老人被抬著去辦過戶 網友：兒女真孝順啊

中國新聞組／北京3日電
一段網傳視頻顯示，哈爾濱一名老人，被人用擔架抬到房產交易大廳過戶。（視頻截圖）
一段網傳視頻顯示，哈爾濱一名老人，被人用擔架抬到房產交易大廳過戶。（視頻截圖）

一名意識不清的重病老人，竟被家屬被救護車直接從養老院接出，再用急救擔架抬到哈爾濱房產交易大廳辦理房產過戶，視頻上網，網友譁然：「兒女真孝順啊」、「為什麼會出現這種現象？悲哀啊」。

楚天都市報報導，這段視頻顯示，兩名身穿藍色制服的男子，當天將一個人用擔架抬上可移動推車，背景顯示為公共辦事大廳，現場有多個綜合受理窗口在排隊叫號。牆柱上的標牌大字依稀可見「哈爾濱市…不動產權…名錄」的字樣。

據了解，事發點是哈爾濱市不動產登記中心南崗分中心，據該中心負責人介紹，當天他全程接待了這位老人，像這樣行動不便的特殊群體，他們是可以提供上門服務的，是家屬自己不知道，就直接打緊救電話將老人從養老院拉來了。當時，老人意識不清楚，沒有行為能力，按照規定無法辦理產權轉讓手續，他們最後還是讓老人先回了養老院。

老人家屬陳女士表示，意識不清的老人是她的姑媽，打電話諮詢辦理不動產轉讓的是另外一個姑媽，因為老人沒有說清楚，不知道可以上門辦理，只知道之前房子轉讓時是需要本人出面拍照，當時就直接將老人拉去了大廳，不料當天老人狀態不好。他們已和工作人員約好了，過了清明節就上門辦理。

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