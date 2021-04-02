破壞選舉、剋扣低收…河南村霸叫囂要統治100年

狄治民橫行鄉里，剋扣村民低保收入，惡意破壞基層選舉，更曾叫囂要統治村莊100年。(視頻截圖)

「村霸」為惡不下中央貪腐，中國 警方三年來掃黑除惡專項工作聚焦微腐敗，最新數據顯示，全中國共搗破1289個農村涉黑組織，4095個農村涉惡犯罪集團，依法嚴懲3727名「村霸」。

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東方網報導，掃黑辦聯合央視推出的專題片最後一集「長治久安」將鏡頭對準「村霸」，揭發河南省洛陽市興華鎮董寺村原黨支部書記狄治民，依靠家族勢力橫行鄉里，剋扣村民低保收入，惡意破壞基層選舉，更曾叫囂要統治村莊100年。

報導指出，早在1997年，狄治民就以家族成員為主在董寺村成立「十八兄弟會」，成為村中一霸。2005年，董寺村組織換屆選舉村主任，狄治民參加競選，想要通過當選村幹部掌握權力控制全村。

投票 時，狄治民的票數少於另一候選人時，就向十八兄弟會示意踢爛投票箱，還打掉對手假牙，讓村民不敢反抗。此後鎮領導非但沒有追究狄治民的責任，狄治民還被任命為村主任，繼續霸道蠻橫，原村支書也被迫辭職，「十八兄弟會」多名成員進入村委會擔任職務，村委會就此成了狄治民的一言堂。

南方都市報報導，董寺村曾是深度貧困村，政府當局每個月都會發放生活保障金給村裡的貧困戶。但自從狄治民成為村裡一把手後，他利用權力長期剋扣村民的低保收入，並以此為要挾，讓村民成為狄家的私人勞動力，有村民為狄家工作六年，依然拿不到低保金。狄治民甚至對意圖舉報的村民放狠話，「告到天邊也沒有用」。

狄治民就這樣以暴力威脅村民，靠家族勢力撐腰，在董寺村連任村支書12年，他還對外宣稱，姓狄的要在董寺村統治100年，「我死了之後，我兒子繼續做村主任，我兒子死了我孫子做，整個董寺村都是我們姓狄的」。

不過在掃黑除惡專項工作開展後，狄治民終食惡果，被判處有期徒刑22年，並處沒收個人全部財產。而在狄治民涉黑案中，因包庇狄治民涉黑犯罪，先後有9名公職人員被移送司法機關，其他失職瀆職的53名公職人員，包括興華鎮四任鎮黨委書記，2任派出所所長在內均被追責問責。