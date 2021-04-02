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樂拼侵權樂高被從重判賠 300萬變3000萬

中國新聞組╱北京2日電
圖為「樂拼」被指仿製樂高的經典建築系列「長城」玩具。（網頁截圖）
圖為「樂拼」被指仿製樂高的經典建築系列「長城」玩具。（網頁截圖）

丹麥的「樂高」積木一直廣受歡迎，廣東一家廠商「樂拼」因出品山寨LEGO，被樂高控告侵權。廣東省高級人民法院1日終審判決，樂拼構成商標侵權及不正當競爭屬嚴重的惡意侵權行為，賠償金額從300萬(人民幣，以下同)增加到3000萬。

中新社報導，法院認定「樂拼」生產廠商廣東美致智教科技股份有限公司（美致）、廣東美致智教科技股份有限公司第二分公司、汕頭市智樂拼玩具有限公司等構成商標侵權及不正當競爭，且程度惡劣，判令其立即停止侵權，並賠償樂高博士有限公司（樂高）經濟損失。

北京青年報報導，廣東高院二審查明，「樂高」系列商標在玩具市場上具有高知名度，美致公司使用「樂拼」標識，在顔色組合、表現形式、整體視覺效果等方面均與「樂高」極為相似，易導致公眾混淆，對其市場聲譽造成毀貶。

美致公司複製樂高玩具持續四年之久，侵害樂高公司8個註册商標和1個具有一定影響的商業名稱。自2017年9月11日至2019年4月23日，美致公司生產銷售侵權產品的非法經營額達3.3億元，另依據淘寶銷售數據，可合理推定侵權金額超過5億，利潤估算後，侵權獲利超過1.6億。

報導稱，廣東省高級人民法院認為，美致公司侵權時間長、規模大、獲利多，且模仿樂高的惡意明顯，屬嚴重侵權行為，應從重判賠，遂對樂高提出的賠償主張予以全額支持。

北京 高院 利潤

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