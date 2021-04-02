鄭州男只初中學歷 劈腿20女、3女友還住同一棟樓

只有初中學歷的張男，將騙來的錢購買各種豪車。（取材自映象網）

一名只有初中學歷的張姓男子，開著豪車假冒富二代，被發現同時和20名女性交往，並詐騙 其中一女子900餘萬元（人民幣，下同）。最令人吃驚的是，張男交往的女友中，有3名竟然住在同一棟樓；目前張男已被當局刑事拘留，案件正進一步調查中。

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映像網報導，河南鄭州市公安 局3月20日接獲一名叫果果的女子報案，指遭張男詐騙，張男自稱父親是銀行行長，但因貪污需找人疏通關係，加上自己正升官、生病等各種理由，從2019年11月到今年3月，共騙取果果900多萬元。

警方逮捕張男時，他對詐騙內容坦承不諱，將所得用處全部供了出來，不僅到處裝富二代，還買了瑪莎拉蒂、蘭博基尼、保時捷和其他多輛名貴汽車；其中5輛豪車現遭警方扣押，剩餘錢財則被張男揮霍一空。

報導指出，張男靠著精湛演技和名車，讓許多女子相信他真是富二代，且同時劈腿20多名女子。另一名受害女子櫻桃表示，張男還稱爺爺當過市長，母親是工廠廠長，並將名下的奧迪A6、Q7過戶給她，得到女子信任後便慫恿女子把車賣掉，張男再以公司周轉把錢拿走。

基於對張男信任，櫻桃把所有的信用卡 都交由「男朋友」使用，日常的生活開銷也均由她支付。

原以為找到真愛的櫻桃，一次意外發現，張男竟然在同一棟樓同時劈腿三名女性。張男當時辯稱自己生意做很大，必須常常杜拜和國內兩頭跑經商，以此藉口騙過多名「女友們」。櫻桃發現七、八名被張男欺騙的女子，全都相信張男是富二代，可說是人財兩失。

目前張男已被當局刑事拘留，案件正進一步調查是否有更多受害者。