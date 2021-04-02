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北京一村霸當上村支書 斂財近億、坐擁4.19畝四合院

中國新聞組／上海2日電
陳海濤從村霸、「假黨員」當上村支書。(視頻截圖)
陳海濤從村霸、「假黨員」當上村支書。(視頻截圖)

央視大型政論專題片「掃黑除惡——為了國泰民安」第六集「長治久安」日前播出。該片曝光北京房山琉璃河鎮五間房村陳海濤勾結權力，從村霸、「假黨員」當上了村支書，發展黑惡勢力，並瘋狂斂財近億元人民幣(約1528萬美元)，每天只給村民供水兩小時。

來源：YouTube

2018年1月24日凌晨，在北京市朝陽區的一所別墅小區的地庫內，一號抓捕目標陳海濤當場落網。

澎湃新聞報導，這樣的經歷對於陳海濤來說並不是第一次， 2006年12月，一個涉槍涉暴的賭博團夥被北京警方搗毀，團夥主犯陳海濤被當場抓獲。

陳海濤，北京市房山區琉璃河鎮五間房村村民，從2004年到2007年，陳海濤先後五次因聚眾賭博被公安機關依法拘留；1998年，還曾因犯詐騙罪被北京市延慶縣人民法院判處拘役三個月。

這樣一個慣犯為何能當選村黨支部書記？靠開設賭局和暴力追債，陳海濤成了有錢人。他還想要當五間房村的村支書。他開始申請入黨。2010年8月，陳海濤不但入了黨，還在短短兩、三個月內轉正了。

陳海濤開始利用手中的權力瘋狂斂財，2010年至2017年，陳海濤在北京市房山區、豐台區及河北省等地非法占用土地600多畝，違規承攬惠農工程，多次組織他人赴澳門、緬甸賭場賭博。

在陳海濤擔任村支書的五間房村，有一套占地4.19畝的四合院，裡面設置有KTV、餐廳和客房，這個大院是陳海濤違規私建，是陳海濤宴請關係人的宴會廳、召集團夥成員的議事廳，還是村委會的辦公室。

在陳海濤的手裡有兩個帳本：一本是個人聚斂的黑財資產近億元，一本是五間房村經濟合作組織，帳目始終都是負數。

在五間房村，當地村民竟然連吃水都開始成為了難題。陳海濤以沒有維修經費為由，強行要求村里每天只在下午1時至3時給村民供自來水，自己的四合院裡卻是24小時不斷水。

2019年5月28日，北京市第二中級人民法院對陳海濤作出一審判決，以組織、領導黑社會性質組織罪等14項罪名判處有期徒刑25年，剝奪政治權利三年，並處沒收個人全部財產。

針對陳海濤違規入黨、轉接組織關係的審核把關問題，北京市房山區紀委監委對房山區相關街道、鎮村等15名失職失責人員分別給予了黨紀政務處分。

陳海濤擁有一套占地4.19畝的四合院。(視頻截圖)
陳海濤擁有一套占地4.19畝的四合院。(視頻截圖)

北京 澳門 公安

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