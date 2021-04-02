輸500萬鬧自殺 騰訊員工遺書瘋傳：這輩子不可能還錢

騰訊深圳一名員工因參與網絡跨境賭博，輸了近500萬人民幣鬧自殺。(示意圖，取材自快科技)

騰訊深圳一名員工因參與網路跨境賭博輸了近500萬人民幣（約76萬美元），在內部論壇留了一篇遺書要自殺。由於遺書鉅細靡遺寫下他的賭徒不歸路，在微博 瘋傳，網友紛紛嘆「賭狗不得好死」。據悉，該員工已經搶救過來，但情緒極其不穩定。

獲利36萬後 就再也沒贏過

綜合界面新聞、南方都市報報導，消息人士透露，鬧自殺的員工目前任職於騰訊遊戲，他在遺書中透露自己去年10月參與網路跨境賭博，「閒來無事的時候就會去打幾手，開始都是見好就收，獲利大概有36萬元（人民幣，以下皆同）以上。」

但逢賭必輸，該員工在遺書中透露，「噩夢從去年年底開始，想著再贏點，結果整個春節德州 基本一直在輸，後面看遊戲內跑馬燈有 人玩德州牛仔小遊戲投中金剛，一贏就是幾十上百萬，就也跟著跑去玩牛仔，結果輸光所有積蓄。」

銀行借信用貸 超過130萬

敗光了積蓄，該員工走上借貸之路。遺書顯示，他去各個銀行網貸平台借信用貸，直到無法借錢為止。據該員工統計，他借信用貸一共超過130萬。

走投無路之下，該員工把此事告訴身邊的同事，同事勸他收手，並願意借錢給該員工去還信用貸。但該員工前前後後借了300萬左右後，並沒有還信用貸，而是又繼續賭博，結果越陷越深，直到輸光為止。

孕妻出錢還債 又全部輸光

該員工在遺書中透露，此時，他老婆有身孕9個多月，預產期4月中旬。想著即將出生的孩子，該員工向老婆坦白賭博的事。他老婆選擇原諒他，並把身上的75萬存款外加20萬信代貸給了該員工。

該員工拿著這筆錢，一心想著回本，卻沒想輸得一分不剩。

該員工稱，他沒法面對每一個幫助過他的人，也沒法祈求他老婆的第二次原諒。「最近幾天被人催債，精神幾近崩潰。我這輩子已經不可能還上這筆錢。」

執迷不悟 又騙了同事40萬

「我選擇死之前把自己的醜事發在這裡，並不是為了尋求大家的勸導，主要目的是希望大家引以為戒。」

遺書最後寫道：「就在剛剛，我在港幣交易群（騰訊員工內部群）裡謊稱有30萬，騙了幾個同事，加起來有40萬轉帳給我，我又去博了一把，然後就沒有然後了，等於徹底給自己判了死刑。再見了！」