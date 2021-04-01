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太機智…浙江6歲女童落水 少女用撈魚網兜住待援

中國新聞組／杭州1日電
戴博將救生圈放到小女孩能夠拿到的位置，而周崗則爬下池壁，伸手去抓小女孩。（取材自都市快報）
戴博將救生圈放到小女孩能夠拿到的位置，而周崗則爬下池壁，伸手去抓小女孩。（取材自都市快報）

浙江台州一名6歲女孩小嫣日前不慎落水，幸好附近一對少年相助，雖然兩人無力將小嫣拉上岸，但他們用一根撈魚網伸到水中讓小嫣拉住，爭取警察救援的時間。小嫣被救上岸後，她的母親滿臉淚水，激動地感謝，「謝謝你，要不是你出手相救，我家小嫣可能就沒了」。

錢江晚報報導，小嫣日前在村部前面的廣場水池邊玩耍，玩具掉進了水池，她想去撿玩具，結果跌進了池塘。

當時，帶著弟弟在小廣場上玩的孫安琪看到這一幕，趕緊過去幫忙，但水面到岸的距離太高了，他們根本夠不到水裡的女童。「當時附近沒什麼人，幸好一個懷孕的阿姨，挺著肚子趕來幫忙，但她自己也沒有力氣下去救人，就急匆匆找了竹竿遞給我們」。

這根竹竿有一個網兜，孫安琪把竹竿伸下去，讓女童緊緊抓住。孫安琪想要把女童拉上來，但實在太沉了，靠她一個人拉不上來。只能靠著她和另一個男生一起緊緊拉住竹竿，保持落水女童露出水面。大夥一邊跟她說話、鼓勵她，一邊打電話報警求助。最後民警來到，將女童救上岸。

被視為「救命恩人」，孫安琪謙虛地說：「這次能把小嫣救起來，不是我一個人的功勞，好幾個好心人都參與了。」

女童雙手抓住一根帶網兜的竹竿，在她的上方，一男一女兩個少年緊緊抱著竹竿的另一頭，...
女童雙手抓住一根帶網兜的竹竿，在她的上方，一男一女兩個少年緊緊抱著竹竿的另一頭，不讓女童往下沉。民警到場後將救生圈放到小女孩能夠得到的位置。（視頻截圖）

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