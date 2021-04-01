喪母厭世 15歲學生割喉同學找「墊背」

案發學校門口。（取材自封面新聞）

湖南株洲一所中學日前發生殘忍命案，一名15歲的初三學生何某，在衛生間對同班同學趙某割喉，導致後者經過搶救無效死亡。據傳何某殺人的原因是，他的母親最近過世，「想殺一個人墊背」。

綜合媒體報導，這則校園殺人案的消息，最開始是從一份情況報告中傳出。這份名為「體育路中學故意傷害致人死亡案件情況報告」顯示，在3月29日下午兩點，當地派出所民警接到巡警大隊電話稱，校園內發生一起學生殺死學生的警情。

學校老師提到，何某今年15歲，因母親過世產生了厭世情緒，「想殺一個人墊背」，當天下午1點半，在教學樓5樓廁所內，用利器割破趙姓同班同學喉部，導致男孩慘死。

網路上，疑似死者媽媽發文稱，「他就是把我兒子當做替罪羊，他自己也說過，就是要報復這個社會。」她悲痛回憶，自己兒子很乖，個性老實，身體比較弱，「我去殯儀館看他的時候，他眼睛都沒有閉上。」

網路上還流傳一段視頻，受害人家屬在酒店走廊上，情緒激動地說早上看到自家孩子在學校還是活蹦亂跳的，下午看到的卻是一具冰冷的屍體。

事發後，蘆淞區不少中學都下達了「安全提醒」。其中，以株洲市第一中學為例，一名高三生說，上午一大早就收到學校的通知，要求上交美工刀和剪刀等物品，「學校是擔心再發生類似的事情」。