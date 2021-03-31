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「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

樹林生女遺棄 單親媽入獄 幼子隔屏幕比心告別

中國新聞組／上海31日電
母子隔著屏幕比心。（取材自澎湃新聞）
母子隔著屏幕比心。（取材自澎湃新聞）

29歲單身母親林玲意外懷孕，在小樹林裡生下一名女嬰後便離開了。五天後，女嬰遺體被發現，林玲被依故意殺人罪判刑，因無親屬願意撫養，林玲3歲兒子小宇的撫養問題也成難題。

澎湃新聞報導，上海市松江區人民檢察院以涉嫌故意殺人罪對林玲提起公訴，林玲被法院判處有期徒刑5年。同時，在檢察機關和民政部門的共同努力下，小宇的出生證明得以補辦。3月初，小宇已被送回河南老家的福利院安置。

林玲1991年出生，初中肄業，沒工作，母子二人的生活主要依靠河南老家親屬支持，她與家人的聯繫也僅限於此，就連有兒子這件事也只有林玲妹妹一人知曉。林玲甚至不能確切說出小宇的父親是誰。

檢察機關表示，案發時，林玲與小宇住上海松江的暫住地。

2019年夏天，林玲又意外懷孕，2020年2月15日清晨，林玲挺著大肚子騎電動車去超市採購，回家途中突然感覺肚子不適，於是鑽進路邊的樹林裡想要方便。一小時後，林玲生下女嬰，獨自離去。

林玲供述在懷孕時就不想要孩子，但是有事耽擱了，於是就隨便她在肚子裡，從來沒想過生下來怎麼辦；在檢察官面前，她哭著說：「我一眼都沒有看小孩，也不知道是男是女。」

林玲的家庭情況複雜，與父親的關係如同堅冰。已撫養一個孫子的老農林父不願撫養小宇，也無意委託其他親屬。

3月初，小宇被送往老家當地的福利院。

2021年3月2日，檢察官安排孩子和即將服刑的母親道別，視頻探監前，檢察官特意囑咐羈押場所民警讓林玲穿著常服，並摘除戒具，為小宇保持「媽媽要為工作要離開一段時間」的善意謊言。

一個小時的視頻見面很順利，小宇開心地向電腦屏幕中的母親分享近來的生活，展示新學會的數數本領。視頻期間，母子兩人向對方做出比心的手勢。

檢察官陪著孩子視頻探監。（取材自澎湃新聞）
檢察官陪著孩子視頻探監。（取材自澎湃新聞）

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