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無照醫操刀！海南女整形抽搐、失禁死亡

中國新聞組╱香港1日電
陸女接受整容手術後突然痛苦抽搐，隨後失去意識，診斷書顯示她「呼吸心跳驟停，大面積急性腦梗死，無自主呼吸」。(取材自澎湃新聞)
陸女接受整容手術後突然痛苦抽搐，隨後失去意識，診斷書顯示她「呼吸心跳驟停，大面積急性腦梗死，無自主呼吸」。(取材自澎湃新聞)

海南三亞一名34歲李姓女子日前接受整形手術後，突然四肢痛苦抽搐、小便失禁，隨後失去意識被送醫搶救，3月30日凌晨4時不幸逝世。據三亞市綜合行政執法局消息指，負責執刀的王姓女「醫師」根本不具行醫資格，所謂的工作室也沒有相關營業執照。涉嫌非法行醫罪的王女已被警方帶走調查。

香港01報導，手術於3月27日進行，據李女好友小楊表示，當天她陪同李女到一間名為三亞吉陽醫美美顏的工作室，由王姓女子執刀進行臉部脂肪填充和豐唇手術，沒想到就在臉部填充脂肪時，李女突然臉色蒼白、手腳抽蓄，此時王女還不以為然，僅指可能是低血糖反應，中途還用拔了針頭的針筒向李女餵水。過一陣子李女已失去意識，小楊趕緊打急救電話。

據報導，李女先是被送入海南省第三人民醫院急診室，後因情況嚴重轉入海口市海南省人民醫院治療。隔天院方下達病危通知書，診斷書顯示李女「呼吸心跳驟停，大面積急性腦梗死，無自主呼吸」，經過多番搶救後，李女最終撒手人寰。

事後，王女被揭發只有在廣州培訓過取得的高級美容師資格，根本不具備行醫資格，隨後遭警方帶走調查，目前全案還在釐清中。

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