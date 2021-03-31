雲南「斯文黑老大」組織200女賣淫 賄賂130名公僕

鄧利勇為首的涉黑集團控制200多人賣淫。（視頻截圖）

中央電視台日前播出政論專題片「掃黑除惡——為了國泰民安」第4集「治亂清源」，披露雲南鄧利勇為首的涉黑集團控制200多人賣淫、開設16家地下賭場的幕後「黑傘」，並有公安 、檢察、文旅、工商、稅務等多個部門的公職人員涉案。

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澎湃新聞報導，鄧利勇從2011年開始，率領成員多達75人的涉黑組織，靠暴力、威脅、敲詐勒索等不法手段把持了大理市多家酒吧、KTV、舞廳等娛樂場所，並開設16家地下賭場，荼毒整個大理市。

鄧利勇的團伙還組織200多名婦女賣淫，其中包括未成年少女。為了牟取暴利，鄧利勇制定了嚴格規矩來管控色情服務人員，包括要求開房、酒水銷售要達到一定標準，否則就要扣工資。鄧利勇組織透過賣淫獲利達3000多萬元人民幣（456萬美元）。

2011年起，以鄧利勇為首的涉黑組織，把持雲南大理多家娛樂場所。他們組織200多名婦女賣淫，其中包括未成年少女。（視頻截圖）

為了讓非法生意不被打擊查處，鄧利勇先後拉攏多名公安、檢察、文旅、工商、稅務等部門的公職人員，包括在年節送紅包、菸酒，或是到旗下娛樂場所消費免單等好處。據一名派出所所長表示，曾接受鄧利勇的紅包達十多次，有時單次高達1萬到2萬元人民幣（約1520到3041美元）。

這些收受黑金的公職人員用暗語給鄧利勇的組織通風報信，比如發短信是「下雨了」；注意「洪水 」會沖到家裡面損壞家具，意思就是說「我們要派人來檢查了，你們的遊戲機（賭博機）要收起來」。根據監察機關調查，接受鄧利勇賄賂的公職人員多達130多名。

公安自2018年開始追查此案，鄧利勇被控8項罪名，判處有期徒刑24年6個月。