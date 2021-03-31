「美女畫家」人設崩了… 青海美協主席涉抄襲遭停職

中國美術家協會微信公號發布關於對王筱麗暫停會籍的決定。（澎湃新聞）

被稱為美女畫家的青海美協主席王筱麗，近日因捲入抄襲風波而「跌落神壇」。在王筱麗道歉、青海文聯介入調查後，王筱麗已被停職檢查，並被暫停中國 美術家協會會員會籍。

澎湃新聞報導，青海省文聯黨組29日通報王筱麗抄襲事件的處理結果，決定對她停職檢查；隔天中國美術家協會微信 公號也發布關於對王筱麗暫停會籍的決定。對此事進展，被抄襲的馬寒松表示：「希望生活不被打擾，盡快恢復平靜為最佳。」

早前網傳文章對比王筱麗與藝術家馬寒松的多幅畫作，質疑兩者的多幅畫除了題字和色調外幾乎一模一樣。

馬寒松表示則王筱麗涉嫌「拷貝」其畫作的情況，他早在2016年就知道，當時也曾在微信朋友圈吐槽過，但並未向相關部門舉報。此事引發關注後，王筱麗已託人表達歉意，並想上門道歉，但他因時間不方便婉拒了；他還說「網上的文章我也看到了，她涉嫌拷貝的這些畫都是我之前在書上出版過的，很像是書上的畫放大後拓出來的。」

王筱麗稍後也寫了「致歉信」，表示對此事深感羞愧，對不起組織及業界的培養和關愛、對不起美術事業，更對不起馬寒松先生。

同時，王筱麗表示，此次網路爆料，讓她如同遭當頭棒喝而警醒，第一時間向中國美協、青海文聯作了深刻檢查後，立即飛赴天津，想當面給馬先生道歉，但最終未能見到馬先生本人，她還會積極溝通，當面懺悔。此外，她表示，抄襲作品沒有參加過任何展覽和評獎，網路列舉的部分作品落款字跡不是她的。