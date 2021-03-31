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「死裡逃生」黑老大孫小果 行刑前見家屬…哭了

中國新聞組／北京31日電
在雲南看守所，法官面對鐵窗內的孫小果宣讀了執行死刑的命令，法警指導後者在書面文件上簽了字。特寫鏡頭顯示，此時的他雙眼噙滿了淚。（視頻截圖）
在雲南看守所，法官面對鐵窗內的孫小果宣讀了執行死刑的命令，法警指導後者在書面文件上簽了字。特寫鏡頭顯示，此時的他雙眼噙滿了淚。（視頻截圖）

2019年12月底，被指死裡逃生、轟動一時的「孫小果案」畫上句號，孫小果被判死刑，而在近日播出的大型政論專題片「掃黑除惡——為了國泰民安」第五集「督導利劍」中，首次曝光了孫小果逞凶傷人，以及被執行死刑前的現場視頻，看到他在簽字前眼眶泛淚。

來源：YouTube

微信公眾號「長安街知事」報導，2020年2月20日，昆明中院對罪犯孫小果執行死刑。在執行前，法院依法安排他會見了近親屬。節目畫面顯示，在雲南看守所，法官面對鐵窗內的孫小果宣讀了執行死刑的命令，並讓他在書面文件上簽字。特寫鏡頭顯示，此時的孫小果雙眼噙滿淚水，被帶走時還露出了微笑表情。

專題片畫面顯示，在雲南看守所，法官面對鐵窗內的孫小果宣讀了執行死刑的命令，法警指...
專題片畫面顯示，在雲南看守所，法官面對鐵窗內的孫小果宣讀了執行死刑的命令，法警指導後者在書面文件上簽了字。（視頻截圖）

此外，孫小果的母親孫鶴予也出鏡，表示：「我確實心裡邊非常慚愧和內疚，也很痛。在教育子女上的問題，還有對待法律的這一些問題，我確實走錯了，也做錯了，也很後悔，造成了今天這個結局。」

孫小果2018年涉故意傷害罪時的畫面。（視頻截圖）
孫小果2018年涉故意傷害罪時的畫面。（視頻截圖）

孫小果案在2018年揭開序幕，當時他介入雲南某航空公司空服員在KTV的爭執事件，猛踢王姓被害人腹部，導致對方膀胱當場破裂。孫小果當時被控涉嫌故意傷害罪，不料調查一下發現，他在1997年於雲南強姦及用多種「酷刑」毒打少女，翌年就被判處死刑。

然而他的父母當時疑似施壓公家機關吃案，讓他從死刑變為無期徒刑，進而改判有期徒刑，並在服刑13年後出獄，繼續為非作歹，也讓這位原本應該已不在人世的黑社會頭目，居然在去年4月雲南掃黑中再度成為被打擊對象。

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