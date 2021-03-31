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火鍋店勸鄰座男勿吸菸 四川女子被潑不明液體

中國新聞組／北京31日電
一名男子在室內抽菸，還不聽勸阻。(取材自觀察者網)
一名男子在室內抽菸，還不聽勸阻。(取材自觀察者網)

一條有關「室內抽菸」的微博30日迅速發酵。博主「肖美膩」發文表示，自己和朋友在吃火鍋時因勸阻鄰桌男子不要吸菸，遭到對方的語言攻擊，對方還向他們潑了一杯不明液體，導致博主及朋友被濺了一身火鍋油。

來源：YouTube

觀察者網報導，博主在長文中提到，自己是因為健康原因請求男子不要抽菸。但在視頻中，抽菸男子一開始就攻擊稱：「估計你們女孩懷不上孩子了是吧？」

隨後，他又威脅稱：「再拍我視頻我xxx把你手機給你辦（摔）掉！」隨後站起身指著博主。

而在博主的男性朋友試圖向該男子解釋「公共場合抽菸本來就是你不對」後，該男子又攻擊博主朋友不抽菸所以「不是男人」。

與此同時，店內另一名客人還幫腔該抽菸男子，稱「我們這兒四川人就是這個樣子」，立刻遭到博主的反問：「四川人就（室內）抽菸啊？」

隨即，雙方就抽菸問題爭論，抽菸男子的同伴指責博主他們有「態度問題」。博主的朋友試圖通過讀吸菸的法律規定為對方普法，但對方又聲稱「我們不懂法」，並辱罵博主是「神經病」。

鏡頭還記錄下抽菸男子直接把一杯不明液體潑過來，造成博主及朋友的手機、衣服和桌面上濺滿了火鍋油。

但在警察來後，該男子又矢口否認自己潑灑液體，博主朋友試圖展示照片時，他聲稱自己潑的是水——「我那個水太燙了」。

警察試圖調解，一名與抽菸男子同行的穿條紋襯衣的男子使勁勾住警察的肩膀。被對方甩開後，他便聲稱「你警察打人」，並試圖搶奪錄像的手機。博主立刻為警察澄清道：「我拍著警察沒有打你，你自己往他身上貼的。」

溝通後，警察表示雙方都有錯，要求博主接受抽菸男子的衣服乾洗費作為賠償並刪除視頻，博主選擇不接受調解。

事件影響擴大後，四川省三隻蛙味絕餐飲管理有限公司發文表示，涉事門店為該品牌加盟店，品牌會對門店罰款，並將督察門店以核實關於禁菸規定的執行情況。

抽菸男子稱：「估計你們女孩懷不上孩子了是吧？」(取材自觀察者網)
抽菸男子稱：「估計你們女孩懷不上孩子了是吧？」(取材自觀察者網)
一名男子在室內抽菸。(取材自觀察者網)
一名男子在室內抽菸。(取材自觀察者網)

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