中國又爆黑心奶粉？3歲娃吃20多個月…智力殘疾

重慶黃姓民眾指，女兒食用金大洋貝兒康超级舒氨基酸配方奶粉後，3歲半了還不能坐穩。（取材自微博）

中國 又發生假奶粉導致幼童身心受創案。重慶市一名黃姓民眾指控，女兒連續食用青島金大洋公司生產的奶粉，20個月後發育嚴重遲緩，至今3歲半仍無法走路說話，被鑑定為智力殘疾二級。

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中央社報導，黃姓民眾指控，女兒2017年9月出生後即罹患肺炎。病癒出院時，醫生囑咐要食用「深度水解奶粉」。於是，他便購買了金大洋公司生產的奶粉給女兒。黃姓民眾表示，女兒飲用這款奶粉的20多個月時間裡，逐漸出現身體和智力發育遲緩的情況。經追查比對，黃姓民眾赫然發現，金大洋公司生產的根本不是奶粉，只是一種「固體飲料」。

重慶黃姓民眾給女兒食用此款金大洋貝兒康超级舒氨基酸配方奶粉，20月後造成女兒身心發展嚴重遲緩。（取材自微博）

黃姓民眾指出，女兒已經3歲半的寒寒，仍然無法走路、說話。經醫療機構鑑定，寒寒已被列為中國官方訂定的「智力殘疾二級」。他已為此向法院提告青島金大洋乳業有限公司及經銷商，索賠156萬元，據稱法院已受理立案。

中國疑似再爆假奶粉的消息一出，不久即登上新浪微博 的熱搜排行榜，網友紛紛要求法院及行政單位嚴懲金大洋公司，並指這家公司「唯利是圖、傷天害理」。也有網友認為，除了金大洋公司外，經銷商也有問題，把明明不是奶粉的飲料賣給家長，涉嫌欺瞞，也應一併嚴懲。