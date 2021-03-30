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驚人瞬間…包鋼職工跳下數千度煉鋼爐「一下就沒了」

中國新聞組／北京30日電
監控記錄跳爐最後瞬間。 （視頻截圖）
監控記錄跳爐最後瞬間。 （視頻截圖）

到底是什麼原因，竟讓一個人奮身躍入煉鋼廠極高溫的渣罐中？包鋼集團日前就發生如此的慘事。據網傳視頻顯示，慘案疑發生在3月24日，包鋼集團內部人員29日表示確有其事，集團微信公眾號30日發布通報稱，「已排除刑事案件，係自殺」。

影音來源：YouTube

包鋼集團聲明表示，當事人名叫王龍，1987年7月出生，性格內向，至令未婚。聲明稱王龍長期投資股票期貨，僅3月24日當天就賠掉了6萬多元人民幣，懷疑自殺事件與此有關。

綜合媒體報導，網傳約15秒監控視頻顯示，一人獨自走到煉鋼廠正在運作的7號轉爐噴渣口，爐口壁上呈橘紅色。他站在爐口，先探頭往裡看了看，隨後取下帽子，往爐口走了幾步，再次探頭往裡看了看，隨後縱身一跳消失在監控中，「一下就沒了」。網友大呼痛心「這該有多大的勇氣」、「這心裡是有多苦，多大的壓力」、「煉鋼爐溫度高達好幾千度」。

包鋼集團聲明「對死者深表痛心」，稱初步已排除刑事案件可能，接下來將做好家屬及職工的心理疏導工作，並配合警方後續調查，將再向社會說明。

據了解，包鋼集團成立於1954年，是中國「十一五」期間建設的156個重點項目之一。經過60多年的發展，目前已成為世界最大的稀土工業基地和中國重要的鋼鐵工業基地，擁有「包鋼股份」、「北方稀土」兩個上市公司，資產總額達1800億元以上，職工4萬8000人。

中國 稀土 微信

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