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「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

中國新聞組／北京30日電
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

吉林的劉先生1997年遠赴美國打工，在一家中餐館當廚師，一幹就是20多年。劉先生沒有綠卡，將自己的薪水一次次託人帶回國交給姊姊保管，多年來總額達人民幣1180萬。不料姊姊一家2018年慘遭殺害，劉先生存在姊姊哪的巨款竟被姊姊的親家公領走，劉先生只好跨海提告「討錢」。

瀟湘晨報報導，劉女士一家被殺害，僅留下一個年幼的外孫小浩。劉女士的親家公（小浩的爺爺）提起了監護人訴訟，成為了小浩的監護人，並以此辦理了公證書，到多家銀行將劉女士名下多個帳戶銀行存款和理財產品變現，以提取大額現金形式將劉女士名下款項提出。

遠在美國的劉先生2019年7月委託了兩名律師來到長春市提起訴訟，指小浩爺爺提取680萬元是他的錢，請求法院判決和小浩爺爺歸還。

身在美國的吉林劉先生跨海提告，成功討回自己辛苦20多年存下的養老金。圖為法院判決...
身在美國的吉林劉先生跨海提告，成功討回自己辛苦20多年存下的養老金。圖為法院判決書。（取材自瀟湘晨報）

劉先生的美國老闆出庭作證表示，劉先生在美國當廚師，不但包吃包住，而且還因為手藝好，早在2005年月薪就已達到7700美元。老闆稱劉先生多年都是通過朋友或親屬把錢帶回中國。「光是我就替他帶回過29萬美元現金，交給他姊姊。」劉先生的老闆表示，曾跟劉先生的姊姊開玩笑說，「他（劉先生）給你這麼多錢怎麼不換大房子」，劉女士當時回說「這錢都不是我的，都是我弟弟的錢」。

劉先生的弟弟也作證表示，「每次哥哥往國內捎帶美元，都會給他打電話把數額說清楚…總額人民幣1180萬元，2018年曾經取出過500萬元。」「 因為姊姊家經濟來源單一，不會出現紛爭，我上班特別忙，我是二婚，如果放在我這，擔心說不清楚。」另外，幫劉先生帶過錢的親戚也紛紛出庭作證。劉女士一家都是普通的工薪階層，僅能夠維持基本生活狀況和購買房屋，無大額存款收入的來源及可能性。

一審法院認為，結合劉女士與丈夫是退休職工等客觀事實，對比二人的退休工資銀行帳戶等證據，無法證明錢是劉女士的合法財產。判決小浩爺爺立即返還劉先生在劉女士名下代為保管的財產共664.6萬元。小浩爺爺雖質疑劉先生沒有按照中國海關要求申報帶入國內的美元現金，但不為法院接受。小浩爺爺上訴，法院二審維持原判。

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