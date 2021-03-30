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拒路檢被警追趕 河南客車撞貨車6死6傷

中國新聞組／北京30日電
河南安陽市一輛客車與一輛貨車相撞，造成6人死亡6人受傷。（取材自紅星新聞）
河南安陽市一輛客車與一輛貨車相撞，造成6人死亡6人受傷。（取材自紅星新聞）

河南安陽市515國道與302省道交叉口，27日一輛客車與一輛貨車相撞，造成6人死亡6人受傷。事發現場視頻顯示，發生事故的依維柯車頭嚴重損毀，地上躺著多名死傷者，民警在現場參與救援。

紅星新聞報導，一位傷者的丈夫李先生表示，其妻告訴他，事發前客車在安陽下了高速，有執法人員在高速路口附近查車，客車司機當時沒有停車接受檢查，而是加速通過，「一輛響警報的車開始在後面追。」客車速度越來越快，其妻子因為害怕要司機停車，「說我不坐了」，但司機並未理會。

湯陰縣公安局一名參與此次事故調查人員稱，其已看到上述閃爍警燈車輛緊隨事故車輛的視頻，涉事執法車輛已找到，「有問題的地方我們絕不姑息，一定給老百姓一個交代。」

湯陰縣交警大隊一名工作人員透露，涉事司機趙某此前在鄭州因非法營運被處以人民幣3萬元（約4586美元）罰款。因嚴重超員，趙某還以涉嫌危險駕駛罪被移交檢方審查起訴，目前處於取保候審階段。

公安部交通管理局微信公眾號28日發布事故通報稱，河南安陽「3•27」較大道路交通事故是非法營運江鈴全順客車闖紅燈導致，車輛嚴重超員、乘客未繫安全帶加重傷亡後果。

通報稱：2021年3月27日22時16分許，河南省安陽市湯陰縣境內發生一起較大道路交通事故，造成6人死亡、6人受傷。接報後，公安部高度重視，組織工作組趕赴現場指導事故調查處理工作。

河南安陽市一輛客車與一輛貨車相撞，造成6人死亡6人受傷。（取材自紅星新聞）
河南安陽市一輛客車與一輛貨車相撞，造成6人死亡6人受傷。（取材自紅星新聞）

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