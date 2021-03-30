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哈爾濱「電老虎」擁69房、100豪車 被查扣現金10億 2人判死

記者羅印冲／北京30日電
哈爾濱貪腐「電老虎」李偉和兄弟們。（視頻截圖）
哈爾濱貪腐「電老虎」李偉和兄弟們。（視頻截圖）

中央廣播電視總台29日晚播出大型政論專題片《掃黑除惡──為了國泰民安》第四集《治亂清源》，該片曝光了黑龍江哈爾濱電業局李氏兄弟貪汙巨額財產，揭祕了李偉、李建、李桐三兄弟背後的黑惡勢力保護傘。去年10月，哈爾濱市中級人民法院公開宣判，對被告人李偉、李桐判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。

據報導，勞斯萊斯、賓利、悍馬、限量版克萊斯勒獵獸、限量版老爺車光岡女王，上百輛豪車總價值近億元（人民幣，下同，約1500萬美元），都是哈爾濱市電業局前副局長李偉的私家資產。

來源：YouTube

清代藍底蟒袍、清代雍正年製黃地綠彩龍紋菱口盤、乾隆年製粉彩花卉大碗、石釉粉彩花瓶，這不是清宮藏品展覽，而是哈爾濱電力實業集團公司前總經理李桐的個人藏品。李氏兄弟在松花江有一處豪華碼頭、房產數量多達69套。

2013年李偉任哈爾濱市電業局副局長，弟弟李桐接任哈爾濱電力實業集團公司總經理。

哈爾濱市人民檢察院檢察官雷宇透露，這些房產和車位基本上遍布了哈爾濱所有的中高檔小區，累計有8億元的財產。哈爾濱市公安局辦案民警王鐵鑫表示，李氏兄弟的房產、車輛都是用現金（含刷卡）直接購買的，查扣的現金（含銀行存款）近10億元。

報導稱，2018年10月，哈爾濱市紀委監委根據群眾舉報成立專案組展開調查。每當有開發商申請供電，李偉會先將配套費工程指定給下屬企業哈爾濱電力實業集團公司，也就是由弟弟李桐接手，然後再走個形式，補齊招標流程。李桐拿到工程後分包出去，但大都交給了三哥李建；李建在哈爾濱成立多家電力安裝企業，負責把權力和工程變現。

專案組調查發現，不讓李氏兄弟經手，用電單位和企業就會遭到敲詐勒索和暴力威脅。警方查明李氏兄弟分包的配套費工程總價達31億餘元，壟斷當地電力系統77%的份額。

經過近兩年的偵查，公安機關共抓獲犯罪嫌疑人155名，查處刑事案件308起，李氏三兄弟共涉嫌故意傷害、非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易、聚眾淫亂等24項刑事犯罪，共形成3285本卷宗，可以鋪滿5個籃球場。

李氏兄弟在松花江還有一處豪華碼頭。（視頻截圖）
李氏兄弟在松花江還有一處豪華碼頭。（視頻截圖）
央視還披露了李偉在海南三亞的生日宴會的場景。當時在現場，有人高喊：「給大哥祝願，...
央視還披露了李偉在海南三亞的生日宴會的場景。當時在現場，有人高喊：「給大哥祝願，生日快樂」、「大哥萬歲萬歲萬萬歲」 等。（視頻截圖）
李偉的私家資產包括勞斯萊斯、賓利等上百輛豪車，總價值近億元。（視頻截圖）
李偉的私家資產包括勞斯萊斯、賓利等上百輛豪車，總價值近億元。（視頻截圖）
李桐的個人藏品則包括清代藍底蟒袍。（視頻截圖）
李桐的個人藏品則包括清代藍底蟒袍。（視頻截圖）

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