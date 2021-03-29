大連57歲婦4個月花91萬美容、治病 刷爆7張卡還借網貸

遼寧大連一位平時節儉的母親，4個月在美容院花掉91萬餘元。家屬指控美容院欺詐，圖為當事人的部分消費明細。(取材自北京青年報)

去年8月中旬，張帆57歲的母親在遼寧大連瓦房店長興超市購物時，被人拉進附近一家美容院，從此，母親陷入消費的「泥潭」，僅4個月花了91萬餘人民幣(約14萬美元)。而這筆錢，不僅耗盡了家裡的全部積蓄，她還先後透支了7張信用卡 ，借了一家網貸。

半島晨報報導，張帆去年剛研究生畢業，雖然已經工作，但手頭並沒有多少存款。今年1月份，一向節省的母親張口向他借錢，而且言辭閃爍，原來，她背著丈夫和兒子在瓦房店一家美容院過度消費，眼下欠了巨額貸款 無力償還。

張帆的母親說，在去年8月中旬到瓦房店長興超市購物時，被一名中年女子攔住，對方拿著一張宣傳卡，聲稱免費按摩體驗而且贈送禮品，於是被拉進附近一家美容院。也是從這次開始，她陷入消費「泥潭」。

張帆說，母親年輕的時候因為工作關係，腰不太好。最初被拉進美容院，服務人員給她做腰部按摩。本來是想治療腰病，沒想到之後又被告知排毒系統不好、血脂高，心腦血管、心臟功能等都不好，不斷引導誘惑消費。

據報導，母親還曾被該美容院員工拉到普蘭店一家同名美容院以及大連市內的一家美容機構，做過「換能艙治療」、「 三氧血療法」 。還買過不少產品，其中一款酵素，產品類型寫著「發酵型果蔬汁飲料」，價格上萬元。「換能艙聲稱可以殺死癌細胞 ，一次5萬元，三氧血療法聲稱可以淨化血液，一次19萬8。」

報導指出，流水紀錄顯示，從去年9月到12月末，僅4個月的時間，母親的消費達91萬餘元，而這些錢大多流向了普蘭店的一家同名美容院。

張帆母親為支付高額消費，不僅耗盡家裡的存款，而且透支7張信用卡又借了一家網貸，欠了70餘萬元。

得知母親的遭遇後，張帆開始與美容院方面展開交涉。他說，母親是被美容院洗腦，才被不斷引導誘惑消費。「花了那麼多錢，最初想治療的腰病也沒有改善。」張帆認為美容院存在欺詐行為，應退還所有款項。

對此，瓦房店美容院王先生說，該店只做美容美體服務，而且「當事人消費完全自願，不存在強制不涉及醫療」。至於普蘭店的同名美容機構，他說，只是合作關係，是銷售上的一種顧客引流。

記者上網沒搜索到瓦房店的這家店，但卻找到普蘭店這家美容院的信息。有用戶評論說，「就是詐騙的地方，逛街被強拉硬拽進去，先說免費體驗，一次進去了就逼你交錢，不給錢不讓走。」、「瓦房店的一樣……」。

報導表示，張帆目前積極搜尋證據，也向瓦房店當地包括市場監管部門、衛生監管部門等多職能部門舉報投訴，目前職能部門正在進一步調查處理當中。