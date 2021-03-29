蘭州「套路貸」集團逼債 39萬人受害、89人自殺

被害人生前自拍遺言。（取材自央視）

中國 近年來嚴打「套路貸」，由全國掃黑辦與中央廣播電視總台聯合攝製的6集政論專題片「掃黑除惡─為了國泰民安」播出第2集「依法重擊」；片中再現甘肅蘭州特大「套路貸」案，受害者多達39萬餘人，其中有89人因逼債催收而自殺身亡。

央視網報導，「套路貸」內最核心的套路，就是借貸者借錢後會一直「還不上」，直到傾家蕩產為止。2019年3月，蘭州警方搗破涉案的犯罪集團，拘捕253名疑犯，查封涉嫌非法放貸App 和網站1317個。經查，以38歲主犯王燾為首的涉案犯罪集團，非法放貸累計金額達62.73億元（人民幣，下同），獲利28億餘元。該集團除了暴力對待受害人，更頻繁利用短信轟炸、曝通訊錄、P圖侮辱等「軟暴力」方式敲詐和脅迫受害人。

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報導說，該犯罪集團以「套路貸」誘騙受害者借貸，收取超高利息，並通過多平台「借新還舊」、「以貸還貸」惡意壘高債務，被害群眾多達47.5萬餘人；採用「軟暴力」手段催收非法債務，受害者多達39萬人，催收金額124億餘元，甚至導致受害者自殺，其夫妻、父母共同自殺或被迫犯罪的情形。

專題片中播放了一名被害人生前自拍的遺言視頻，一名男性被害人哭着說：「每天每天每天每天地還，我真的受不了了。爸，媽，如果還有來生的話，我做牛做馬報答你們，兒子真的頂不住了。」

去年9月28日，蘭州市中級人民法院作出一審判決，王燾被數罪併罰，判處終身監禁，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，其餘18名組織成員分別被判囚5年至20年不等有期徒刑。