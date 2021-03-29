「提辭職就征服妳」涉性騷老闆 面對鏡頭撒腿就跑
河南鄭州一名程女士向媒體爆料稱，自己在工作過程中被老闆性騷擾，老闆甚至還威脅「再說辭職就把你征服」。程女士報警後，面對採訪記者的鏡頭，老闆稱丟不起人，撒腿就跑。目前警方已介入調查。
綜合媒體報導，程女士在某建築公司剛入職三天之後就遭到了老闆的性騷擾；上班期間，老闆要求其按摩肩膀，誰知順勢摸她的手還要把她拉進懷裡。出差時，晚上敲她的房門敲了近一個小時，她一直很害怕。第二天提出辭職，老闆竟然說「再提出辭職就把妳抱上床征服」。
之後更是愈演愈烈，無奈之下只能找到媒體求助。在採訪的過程中，老闆宣稱不在辦公室，就在記者和程女士以為要撲個空的時候，老闆卻突然出現了，不過當得知記者和程女士在公司時轉身就坐上了一輛車逃離了現場，記者和程女士追上這輛車之後，老闆從車上跑了下來，被程女士姐妹倆拉住，一直表示自己沒有做過，還讓記者關掉錄像，老闆強力掙脫，說丟不起這人！隨後扭頭就跑，最後警方介入調查。
網民對此表示，「這個女生好勇敢啊」、「還知道丟人啊，跑的了嗎？這麼多攝像頭」、「
有膽做沒膽認」、「性騷擾的時候咋不知道丟人了」、「我相信警察蜀黍會把你征服」、「
笑死人了，以為自己是霸道總裁呢，還玩征服」。
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