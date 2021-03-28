視頻刷出雙胞胎 養母道出30年祕密：當時窮只抱回一個

程珂珂和張麗。（取材自大象新聞）

日前視頻刷出「雙胞胎」姐妹的新聞事件有了新進展。「雙胞胎姐妹」程珂珂和張麗27日趕到鄭州與張麗的媽媽見面。張麗媽媽在直播中含淚道出30年的祕密：不用做DNA ，兩人就是雙胞胎。

紫牛新聞報導，張麗當天開通抖音 平台直播，直播中看到，張麗的媽媽似乎不太願意見面，甚至不願意接女兒的電話。原來是媽媽害怕女兒去找親生父母，會離開她，所以一直不同意她們做DNA。

據報導，張麗媽媽回憶說，「中間人說有一對雙胞胎，是倆女兒，想讓我都抱回來，但我家裡經濟實力比較困難，養不起兩個人，只把一個抱回來了。」張麗則在直播中多次勸慰媽媽，「一定放心，我哪兒都不會去，您永遠是俺媽，俺永遠是您閨女！」

報導指出，在見面直播中，剛見到程珂珂時，張麗的媽媽以為是自己的女兒張麗。原來張麗臉上的痣和程珂珂的不太一樣。見面沒一會兒，張麗的媽媽把臉轉了過去，哭泣起來。程珂珂和張麗拿出紙巾為張麗媽媽擦拭眼淚。

報導稱，張麗的媽媽現在還有一個大兒子和一個小女兒。30多年前，張麗的父親因車禍 去世後。張奶奶便和懷胎的兒媳相依為命，但讓婆媳倆意想不到的是，小孫子出生才三個月就因為白血病不幸夭折，張麗就是在這種情況下被抱養回來的。

張麗的媽媽談到，自己抱回來的是姐姐，另一個是妹妹，他們都是七月初二出生的。

在得知真相後，程珂珂表示，非常羨慕張麗家有哥哥和妹妹。「比我幸運，我家就我一個人，今天來的時候沒人陪我。」

「沒想到這個事情會有這個結果，也是很好的結果。」張麗表示現在非常緊張激動，感謝大家的關注。