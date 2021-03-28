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廣收孕婦尿、絕經尿 號稱可提煉不孕藥

中國新聞組／綜合報導
婦女捐尿液後收到的洗衣粉。（取材自紅星新聞）
婦女捐尿液後收到的洗衣粉。（取材自紅星新聞）

「孕婦尿」、「絕經尿」竟成了「寶貝」。在河北邯鄲部分村莊，有專人收集孕婦和絕經婦女的尿液，捐贈尿液的婦女每月會獲贈一袋「特製」洗衣粉當回報。對此，專家表示，理論上是合理的，但操作上有風險……。

紅星新聞報導，在洗衣粉的包裝袋上印製著一家公司的名字——偉宸。這家公司宣稱，收集尿液是為了提取尿液中的活性成分用於治療不孕不育和腦中風，公司日加工尿液200多噸。

河北邯鄲臨漳縣的一名村民王某爆料稱，村子裡有人專門收集絕經婦女和孕婦的尿液，每月還會給捐贈尿液的村民送一袋洗衣粉。

這包洗衣粉包裝背面印有「讓媽媽幫助未來媽媽」的宣傳語，並宣稱「收集孕婦尿、絕經尿，經過萃取，會成為治療不孕不育病的基礎原料藥。看似微不足道，實則再造生命奇蹟！ 」並提到捐獻尿液無損身體健康還能「變廢為寶」。

報導指出，偉宸公司已經營多年，在邯鄲市多個村莊都有收集孕婦和絕經婦女尿液的收集員，收集尿液是為了提取尿液中的活性成分，用以製作治療腦梗和不孕不育的藥品。收集員每一兩天就會前往捐贈者家中收集尿液，收集時也會將盛放尿液的小盆清洗一遍。

偉宸公司微信公眾號簡介顯示，該公司現已建成多條先進的、符合GMP要求的原料提取生產線，建有多個生產車間及化驗室、倉庫、冷藏庫等其他配套設施。「現有專業生產人員20人，研發人員8人、高層管理人員8人、尿液收集人員上千人之多。日加工尿液200多噸。」

報導引述江蘇省人民醫院內分泌科副主任醫師顧經宇表示，國內生產絨促性素、尿促性素、尿激酶三類尿液提取物的藥企已有不少。北京協和醫院內分泌科副主任醫師、副教授茅江峰說，相關醫療書籍上確有記載，絨促性素、尿促性素分別能從孕婦和絕經後的女性的尿液中提取出來，「從理論上講，從尿液裡提取這些成分都是合理的……但是在具體操作中也有各種的風險。」

婦女捐尿液後收到的洗衣粉。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
婦女捐尿液後收到的洗衣粉。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
偉宸公司微信公眾號。（取材自微信）
偉宸公司微信公眾號。（取材自微信）

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