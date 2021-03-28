長沙小伙求職上廁所遇爆炸 救護車上仍掛念：房貸沒還清

一名求職者上廁所時抽菸，點火瞬間引發大火，隨後發生爆炸受傷。(取材自瀟湘晨報)

湖南長沙高新區麓谷企業廣場一棟寫字樓內25日發生燃爆事故。一名求職者上廁所時抽菸，點火瞬間引發大火，隨後發生爆炸，事故造成該求職者全身大面積燒傷，窗外六輛車也不同程度受損。在送醫過程中，他嘴裡念著：「我還要面試 ，東莞的房貸還沒還清……」

瀟湘晨報報導，針對這起詭異的燃爆事故，應急和環保部門正在查找事故原因。

據報導，這名求職者蔡先生全身多處深淺混合II度燒傷，面積達37%，病情危重，醫生正在全力救治。在送醫過程中，他嘴裡念著：「我還要面試，東莞的房貸還沒還清……」

32歲的蔡先生26日在泰和醫院重監室接受治療，因重度燒傷處於休克、48小時危險期中，隨時可能要搶救。姊姊蔡女士得知弟弟被燒傷的消息後，和父親等人連忙趕到泰和醫院。

蔡先生畢業後到深圳從事UI設計師工作，月薪3萬元人民幣(約4585美元)，前兩年在東莞買了一套房，欠下50多萬元房貸。去年10月，他想找份離老家株洲市炎陵縣近些的工作，便回到湖南，一邊準備公務員考試，一邊找工作。

25日上午10時半左右，蔡先生在高新區麓谷企業廣場E1棟1單元2樓湖南刺猬安全技術諮詢有限公司等候面試期間，來到一樓上廁所。

「想抽支菸，剛點燃打火機就起火了，第一反應是逃離現場，然後門打不開，情急之下，用腳踹開門，隨後廁所內發生爆炸。」蔡先生告訴姊姊，廁所內沒有禁菸提示，也點了檀香，他才點了支菸。

爆炸後，一樓的湖南中縱聯聯信息科技有限公司人員將蔡先生扶起來，拿來一把椅子讓他坐下，還撥打了急救電話。

「醫院說醫療費 至少要30萬元，中縱聯聯公司才墊付幾千元。」家屬26日到中縱聯聯公司，他們想落實墊付醫療費的主體、事故原因及責任等問題。中縱聯聯公司、物業方長沙匯誠物業服務有限公司及麓谷街道辦事處等部門到場協商處理。

中縱聯聯公司財務負責人梁女士說，只要在樓內受傷，公司都會負責，她請在場家屬放心。