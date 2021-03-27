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和遠親聊天發現準兒媳是同一人……揭「結婚詐彩禮」案

中國新聞組／北京27日電
騙彩禮，騙感情，詐騙團伙難逃法網。（視頻截圖）
騙彩禮，騙感情，詐騙團伙難逃法網。（視頻截圖）

江蘇女子與遠房親戚分享兒子訂婚喜訊，竟發現準新娘是同一人；警方藉此破獲利用結婚「詐騙彩禮」案件，涉案金額超過25萬元。

江蘇新聞報導，新沂市高流鎮孫女士遇到多年未見的遠房親戚胡先生，聊天中兩人分享了各自兒子訂婚的喜訊，話題的主角當然離不開訂婚的女方。然而隨著聊天的深入，兩人發現，他們兒子的訂婚對象，無論是外貌還是家庭環境均出奇的相似。

報導說，孫女士發現兩人訂婚對象的地址、手機號碼、身分證都是一樣的，覺得女方是騙子，後來就把照片給胡先生看，發現就是同一個人。

孫女士立即打電話給「未來兒媳」李女，以給錢買衣服的名義將李女約至家中，隨後報警。民警趕到現場，將李女帶至派出所。

經過查問，李女今年30歲，離異多年；因好吃懶做，欠了不少外債，在劉姓媒婆鼓動下，起了騙取彩禮的念頭。

2020年初，經媒婆劉女介紹，李女和新沂時集鎮一男性訂婚，騙取彩禮2萬6000元。李女許以結婚的承諾吊著被害人的胃口，在獲取定親彩禮之後，還不斷與被害人聯繫，以考駕照、買手機、買衣服等為由，騙取被害人更多的錢財。

嘗到甜頭的李女、劉女二人繼續尋找獵物，隨後又在多地以同樣的手段犯下四起詐騙；期間，李女還僱幫手冒充她的家人，如父親、表姐表妹、表弟等，目的在於騙取被害人的信任。

五個家庭本以為收穫了新的家庭成員，沒想到卻被騙得團團轉。直到李女被抓獲，仍有三個家庭被蒙在鼓裡。目前案件正在進一步審理中。

手機 詐騙 駕照

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