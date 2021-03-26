曾侵占公款700萬坐牢 江蘇初中學歷財務總監又捲1900萬

經過清點，警方繳獲的現金還超出了被盜數目。（視頻截圖）

一名曾捲走公司700多萬人民幣（下同，約107萬美元）的前科人員，出獄後成了另一家公司財務總監，「重操舊業」捲走公款1900多萬元（約290萬美元）。他也成為22年來，兩度被央視新聞「今日說法」欄目報導的犯罪嫌疑人。

來源：YouTube

杭州日報報導，2020年2月，江蘇南京一家公司帳上的1900多萬元公款不翼而飛。公司財務總監索南有重大作案嫌疑：他能接觸到轉帳所需的3個U盾，且公款丟失那天曾來過公司，警方調查時處於失聯狀態。

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隨後，警方查明這位財務總監的身分和學歷都是假的。透過一枚在椅子上採到的指紋，警方在前科人員數據庫比對出他的真實身分——詹恩貴，有兩次犯罪前科。

詹恩貴在上海打工時將同事60多萬元偷走，2006年抓獲後，判5年有期徒刑。2011年，詹恩貴在四川巴中擔任一公司出納，捲走公款700多萬元，2013年被抓，判處有期徒刑7年。他落網時，「今日說法」欄目曾報導案件始末。

這一次，警方在貴州省抓捕詹恩貴，人贓俱獲。詹恩貴供認，2020年1月24日，他利用除夕公司放假潛回財務室，對電腦動了手腳。第二天一早，趕到廣東轉帳、取現、洗錢。

據報導，贓款被詹恩貴全部兌現成美元、港幣等，因為匯率 關係，追回後折換人民幣後還多出60多萬元。

據詹恩貴供述，他用幾千元找到一個倒賣個人身分證「四件套」的工作，意外發現一張叫索南的身分證上的照片，和自己長得很像。於是，他借索南的身分信息，用PS技術偽造中國人民大學碩士學歷和註冊會計師證，開始面試 之路。

面試過程中，詹恩貴在稅務、投資 、融資方面表現得十分專業，董事長非常滿意。入職後，同事們也對他評價很高，「精通法律、公文寫作、電腦研究等」，以為他是一個智商情商皆高的富二代。

報導說，在職期間，詹恩貴還為公司處理兩起法律糾紛，主持兩個過億元的投資項目，三個月後就升職為財務總監，年薪36萬元。

事實上，詹恩貴只有初中學歷。服刑期間，看了很多關於企業管理的書。出獄後，他常去聽註冊會計師的課、名師講座，不斷積累專業知識。在這家公司工作後，還花三分之一工資，報名註冊會計師的考前培訓班。

2020年12月21日，江蘇省南京市中級人民法院一審判決詹恩貴犯盜竊罪，判處有期徒刑15年，並處罰金80萬元。