我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美2月個人支出與所得出現暫時性下降 通膨未見升溫

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的危機

安徽男出軌小姨子三人行10年 離婚後「被分手」砍死她

中國新聞組／北京26日電
李男作案凶器。（取材自華商報）
李男作案凶器。（取材自華商報）

狗血劇現實上演！安徽一名李姓男子才結婚一年，就跟小八歲的小姨子楊娟（本文均化名）看對眼，在女方15歲的時候，兩人就發生性行為，接著維持這段不倫戀十年，在李男離婚後，才終於修成正果；想不到，兩人正式交往僅一年，女方就提出分手，而男方多次要求復合未果，竟殘忍將對方殺害。

華商報報導，1986年生的李男與1990年生的前妻楊婧因為打工相識，兩人墜入愛河後，於2008年結婚，想不到過了一年，李男就與年僅15歲的小姨子楊娟發生性行為，兩人也談起秘密戀愛，直到2012年才被楊婧發現。

當時楊婧提出離婚，不過在丈夫不斷挽留，且兩人有小孩的狀況下，婚姻還是持續了幾年。

後來，李男跟小姨子的關係還是沒變，楊婧再也受不了，於2018年離婚，在那之後，李男與楊娟也名正言順的在一起，不過2019年初楊娟也提出分手，即便李男多次要求復合，女方也沒有動搖。

據報導，去年8月7日，又被拒絕的李男心有不甘，拿著菜刀，在楊娟工作的餐廳襲擊了她，楊娟頸部、肩膀、手都被砍了好幾刀，不幸身亡。

這起案件在近日召開庭審，儘管李男表達愧疚、後悔之意，但死者家屬仍請求法院重判。死者父親說，這起案件牽涉到他兩個女兒，希望法院能還他們家一個公道，不過目前結果仍未宣判。

上一則

促以巴和談王毅：邀請兩國來華開展對話 在華直接談判

下一則

抵制無效？中國棉協會嗆：新疆棉花不缺訂單

延伸閱讀

李小璐急於復出亂投醫 曾被詐騙1200萬？

李小璐急於復出亂投醫 曾被詐騙1200萬？
分居15年…王令麟被離婚 妻蔡咪咪跨海訴請離婚准了

分居15年…王令麟被離婚 妻蔡咪咪跨海訴請離婚准了
遭福原愛「視訊離婚」 江宏傑數度淚崩

遭福原愛「視訊離婚」 江宏傑數度淚崩
法國前總統沙克吉想東山再起？妻：選總統就離婚

法國前總統沙克吉想東山再起？妻：選總統就離婚

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

2021-03-24 22:00
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
28歲前童星舉槍自盡 女友在旁崩潰心碎

28歲前童星舉槍自盡 女友在旁崩潰心碎
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
直播／拜登上任後首場記者會

直播／拜登上任後首場記者會