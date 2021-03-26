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南寧全裸少女遭多人凌虐 下體塞礦泉水瓶尿失禁

中國新聞組／北京26日電
一名少女全身赤裸，在房間內遭多人虐待。(視頻截圖)
一名少女全身赤裸，在房間內遭多人虐待。(視頻截圖)

網路日前流傳一段短片，片段顯示一名年約十多歲的少女全身赤裸，在房間內遭多人虐待及被強迫吃垃圾，施暴者不斷嘲笑辱罵，還將一礦泉水瓶塞入女孩下體。由於有網友指出，影片中人的口音來自廣西南寧或附近地區，當地警方及婦聯已展開調查。

燃新聞報導，近日網傳一段「女子疑似遭到多人施暴」的打碼視頻，網友在發布打碼視頻後寫道，視頻中的施暴者看上去只有十來歲，受害者被虐待視頻不知來源，但在微信上被編輯成各種版本的故事傳播。有網友稱施暴者「有點像南寧的口音，但也有可能是南寧周邊」。

網易報導，網傳打碼視頻和相關圖片顯示，有多人疑似對一名女生施暴。現場有人稱，「放大的罐，拍完發給我，放(下體)，塞裡面。」還有不斷有人起鬨、嘲笑和辱罵。隨後有人嘲笑道，「她尿了，好惡心啊。」此後，視頻中傳出擊打聲。

據報導，南寧市公安局網路警察支隊24日發布消息稱，警方對此高度重視，目前正在組織開展調查。

網易報導，南寧市婦聯回應，聽片中人口音像是南寧及周邊地區人員，正在協助警方展開調查。

婦聯工作人員稱，目前所看的視頻已被打碼，聲音並不清晰，他們暫不知道視頻來源，不能確定具體情況。對此，他們已報警。

ETtoday報導，畫面曝光後讓網友氣炸，直呼「這也太恐怖了」、「什麼樣的父母，養出這樣的垃圾啊」、「現在小孩這麼可怕的嗎」、「吐了，現在的小孩怎麼這麼惡毒」。

一名少女全身赤裸，在房間內遭多人虐待。(視頻截圖)
一名少女全身赤裸，在房間內遭多人虐待。(視頻截圖)
一名少女全身赤裸，在房間內遭多人虐待。(視頻截圖)
一名少女全身赤裸，在房間內遭多人虐待。(視頻截圖)

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