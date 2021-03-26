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H&M風波／SKECHERS調查：中國供應商未強制勞工

中國新聞組／北京26日電
斯凱奇(SKECHERS)獨立對中國供應商進行調查，網友稱讚。(取材自微博)
斯凱奇(SKECHERS)獨立對中國供應商進行調查，網友稱讚。(取材自微博)

這兩天，歐洲服裝企業H&M集團因為「越級碰瓷」新疆棉，引中國網友聲討。隨後，耐克、優衣庫等外國企業均被曝出曾發表過拒絕使用新疆紡織物及加工品的聲明。這些企業都是「良好棉花發展協會」（BCI）的會員。

觀察者網報導，但有微博網友25日注意到，有一家美國休閒運動品牌——斯凱奇(SKECHERS)，與上述企業不同，在得知澳洲戰略政策研究所（ASPI）等反華組織的涉疆陰謀論後，獨立對中國供應商進行調查。

據報導，斯凱奇調查發現，其中國合作商根本不存在ASPI說的強制勞工現象。3月初，斯凱奇將調查報告發布在企業官網。

報導指出，但必須說明，斯凱奇也受到反華勢力的影響，仍在調查報告中寫道「對新疆維吾爾人強制勞動的有關報告表示深刻關切。」

報導說，據這份3月發布的「斯凱奇關於維吾爾人的聲明」介紹，在看到ASPI的涉疆報告後，斯凱奇聘請了一個盡責的「企業社會責任」（CSR ）團隊，對於與斯凱奇有直接關係的企業進行了公開和非公開兩輪調查。

斯凱奇調查發現，中國供應商沒有強制維族勞工，「這些調查的主要目標是檢查當地勞工的狀態，具體說，確保沒有工廠僱傭童工或者強制勞工。」報告稱。

另據北京日報報導，索尼中國官方微博25日在其微博評論中發布說明，「關於有關機構在其報告中提及索尼供應鏈中可能存在的問題，索尼已委託第三方進行了現場調查和評估，並未發現『強制勞動』的現象。」

索尼還表示：「為此，索尼既沒有、也不準備與任何特定中國客戶停止業務往來。」

斯凱奇調查發現，中國供應商沒有強制維族勞工。(取材自觀察者網)
斯凱奇調查發現，中國供應商沒有強制維族勞工。(取材自觀察者網)

中國 索尼 勞工

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