H&M風波／無印良品中國官網 標註使用新疆棉

圖為上海一家無印良品的門店，僅強調使用的是「注重環保的棉」。(特派記者林則宏／攝影)

H&M抵制新疆 棉花引發中國 全面封殺，也遭點名的無印良品（MUJI）中國總部則回應環球時報稱，並未抵制新疆棉，目前仍在繼續使用。而無印良品中國官網許多服飾，還特別標註「新疆棉」三個字。網友笑稱，「求生慾相當旺盛了」。

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日本 共同社今年2月曾報導，無印良品、優衣庫等12家日本公司擬與「已確認在中國新疆維吾爾自治區參與強迫勞動的中國公司」暫停交易，其中情況最為惡劣的就是棉花產業。

環球時報稱，無印良品中國總部25日回應稱，並沒有抵制新疆棉，而且無印良品有在使用新疆棉。無印良品中國總部表示，無論是中國還是印度、土耳其，該公司從世界各地採購優質棉花。

此外，目前無印良品中國網店許多商品都特別標註「新疆棉」，但線下實體商店則只強調無印良品使用的是「注重環保的棉」，「來自於對大地及人體關愛有加的棉花」。

對此，網友笑稱，「求生慾相當旺盛了」、「日本政府跟著美國製裁中國，商家打感情牌繼續賺錢」。也有網友說，「日本官網早就下架了哦。怎麼這麼假？！」、「糊弄中國人？」