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H&M風波／品牌解約潮 40餘藝人、薇婭拒代言

中國新聞組／北京26日電
「直播女王」薇婭第一時間下架直播間H&M等涉事品牌。(視頻截圖)
「直播女王」薇婭第一時間下架直播間H&M等涉事品牌。(視頻截圖)

H&M因一份抵制新疆棉花聲明，遭中國全面封殺風波擴大。adidas、Nike、MUJI、UNIQLO等眾多跨國品牌可能也存在相同問題被官媒點名後，中港藝人第一時間紛中止涉事品牌方合作。據了解，H&M、Nike、Burberry、Tommy Hilfiger、Converse、Adidas、Calvin Klein、PUMA、New Balance、優衣庫（Uniqlo）等逾40位品牌代言明星及「直播女王」薇婭紛表明立場支持新疆棉花，中止與品牌方的合作。

來源：YouTube

綜合媒體報導，繼藝人王一博、譚松韻25日率先宣布中止與耐克品牌一切合作後，由於「良好棉花發展協會」（BCI）組織主導新疆棉花事件，Burberry的代言人周冬雨、宋威龍的工作室也分別在第一時間聯繫品牌，未獲明確回覆後，隨即發布聲明中止與該品牌的所有合作。與Adidas合作超過十年的陳奕迅、與adidas Originals品牌合作的易烊千璽等，也都宣布中止與品牌方的合作。

除了代言涉事品牌的明星藝人集體表明立場，一些沒有相關代言的明星如鹿鳴、肖戰、龔俊、趙麗穎、吳磊等也都轉發並支持新疆棉花。香港藝人也紛聲援，包括鄺美雲、周柏豪、陳小春、應采兒、蔡少芬、方中信、鄭希怡、容祖兒、文詠珊、王祖藍、張栢芝、鄧萃雯、梁競徽等紛紛在個人微博上轉發人民日報「我支持新疆棉花」或央視新聞「我為新疆棉花代言」微博，表明自己熱愛國家，聲援新疆棉花農業立場。

此外，孟美岐、張子楓也宣告和New Balance解除一切合作關係；井柏然工作室、倪妮工作室、王源、雷佳音工作室齊齊宣布終止與優衣庫（Uniqlo）的合作，並表示國家利益高於一切，堅決抵制一切造謠欺辱中國的行為。歌手乃萬也把自己2017年創作單曲「PUMA」下架處理，並聲明稱，國家立場至上。

在明星不斷發布解約的熱搜中，中國「直播女王」薇婭也第一時間下架直播間H&M等涉事品牌，更在自己的個人微博發文邀約更多選用新疆棉花的品牌進入自己的直播間。薇婭還預告說，等自己的腿傷好了會開啟薇婭魅力中國行——新疆站，帶大家看看大美新疆的好山好水好特產。

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