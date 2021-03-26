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「不尊重，請離開」 社交媒體掀捍衛新疆棉

中國新聞組／北京26日電
官媒、網友紛紛支持新疆棉花。(取材自微博)
官媒、網友紛紛支持新疆棉花。(取材自微博)

「在造謠抹黑中國之後，又發一紙虛偽至極的聲明還夢想在中國賺錢，我們不答應。」 自24日瑞典服裝品牌H&M被爆以所謂「人權」為名造謠新疆棉花招致眾怒之後，該品牌並沒有正視錯誤，反而又在其官方微博刊發一則讓很多人直呼「看不懂」的聲明，瞬間引發更多中國網友的憤怒和抵制。短短時間內，不僅有15萬網友在該則聲明下表達憤怒，同時#我支持新疆棉花#等多個微博熱門話題，更是獲得30多億閱讀和支持。「我們的態度已經表明了一切，不尊重，那就請你離開！」網友「澤芷炘」留言道。

來源：YouTube

香港文匯報報導，H&M拒用新疆棉，中國網友的怒火被徹底點燃。微博、微信朋友圈、知乎、QQ空間等多個社交媒體平台，甚至是淘寶直播間，到處都是中國網友的憤怒。微博熱搜前十，也幾乎全是有關中國明星終止與相關品牌合作、中國相關部門反駁謠言的話題。

而隨著淘寶、京東等電商平台全面下架H&M，有網友迅速在網上發起全面抵制H&M等多個涉事品牌的倡議，得到一致點讚和支持。網友「吳清煉」則直接表示：「從今天起，我不再購買H&M任何產品。」

隨著事件的不斷發酵，中國社交媒體平台上的發聲網友越來越多，也有越來越多的網友用圖文、視頻等各種方式，多角度展現新疆棉花的魅力。「實話說，就H&M的質量，還真配不上新疆的棉花。」其中的這條動態，瞬間便獲得25萬的點讚。

另據法廣網報導，除了H&M，Nike、愛迪達、優衣庫等品牌也接連遭到報復。多名藝人都發出聲明，終止與品牌的合作。

不過ZARA母公司，悄悄撤下了抵制新疆棉的聲明，無印良品中國總部則表明商品使用了新疆棉。

但H&M在中國各地的實體店，還是有不少人照逛不誤。主要銷售Nike產品的中國電商平台，反而交易量大增。

網友推測，中國民眾憂心品牌被封殺而恐慌囤貨。

中國 H&M 新疆

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